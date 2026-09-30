يواجه إيفرتون فريق تشيلسي يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

تاريخيًا، يمتلك تشيلسي الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة الإجمالي برصيد 78 انتصارًا، مقابل 61 فوزًا لإيفرتون إلى جانب 57 تعادلًا. وفي آخر مواجهة بينهما يوم 21 مارس 2026، قدّم إيفرتون أداءً حاسمًا بفوزه على تشيلسي 3-0 على ملعب هيل ديكنسون.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد تشيلسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة إيفرتون ضد تشيلسي على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 07:30 هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد تشيلسي، اتبع طرق الشراء المعتادة عبر القنوات الرسمية للنادي:

1. العضوية الرسمية للنادي

لشراء التذاكر العامة عبر القنوات الرسمية للنادي، تحتاج عادةً إلى عضوية رسمية في النادي:

مشجعو إيفرتون (القسم المخصص لأصحاب الأرض): سجّل للحصول على عضوية إيفرتون الرسمية، مثل Forever Blue أو Forever Blue+. ويحصل الأعضاء على أولوية الوصول إلى مبيعات التذاكر والدخول في القرعة قبل يوم المباراة بنحو 4 إلى 6 أسابيع.

مشجعو تشيلسي (قسم الفريق الضيف): تُوزَّع تذاكر الفريق الضيف مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بتشيلسي. وتُمنح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء بناءً على نقاط الولاء المتراكمة.

2. باقات الضيافة الرسمية وباقات يوم المباراة

إذا لم تكن تملك عضوية في النادي، فإن باقات الضيافة توفر لك دخولًا مضمونًا:

كبار الزوار والضيافة في يوم المباراة: اشترِ باقات المقاعد المميزة أو تناول الطعام أو صالات الضيافة مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي المضيف.

باقات السفر/الإقامة الفندقية الرسمية: يبيع شركاء خارجيون معتمدون، مثل Sportsbreaks، باقات مجمعة تجمع بين تذاكر المباراة الرسمية والإقامة في فنادق محلية.

3. البيع العام ومنصات إعادة البيع

منصات التذاكر الثانوية: غالبًا ما تعرض منصات بيع التذاكر الثانوية، مثل StubHub، مقاعد مدرجة من جانب بائعين معيدي البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية.

البيع العام: تُطرح أي تذاكر متبقية للبيع العام على موقع النادي الإلكتروني، رغم أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ذات الطلب المرتفع نادرًا ما تصل إلى مرحلة البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب الفئة وقناة الشراء وقسم الجلوس:

الدخول العام الرسمي (القيمة الاسمية): تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية للبالغين التي تُشترى مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي بين 55 و75 جنيهًا إسترلينيًا . وتكون أسعار تذاكر الفئات المخفضة، مثل الناشئين والشباب وكبار السن، أقل عادةً.

باقات يوم المباراة الرسمية وباقات السفر: تبدأ الخيارات المجمعة، بما في ذلك الإقامة الفندقية أو التجارب الرسمية، عادةً من 199,50 جنيهًا إسترلينيًا للفرد .

باقات الضيافة: تتراوح أسعار باقات كبار الزوار المميزة وباقات الصالات بين 399 و525+ جنيهًا إسترلينيًا للفرد.

سوق إعادة البيع الثانوية: بسبب ارتفاع الطلب، تبدأ أسعار التذاكر المدرجة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub عادةً من نحو 99 إلى 165 جنيهًا إسترلينيًا ، مع تقلب متوسط الأسعار صعودًا بحسب موقع المقعد وحجم الطلب.

إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إيفرتون وتشيلسي

حقق إيفرتون فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا خمسة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 1-1 مع بورنموث في الأسبوع السابق. وكان أبرز ما في تلك السلسلة الفوز 4-0 على بريستون نورث إند في كأس كاراباو، بينما جاءت هزيمته الوحيدة في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم أمام ليل.

فاز تشيلسي في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، وخسر واحدة ولم يتعادل في أي مباراة، مسجلًا 16 هدفًا ومستقبلًا تسعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجه الفوز 6-3 على ليدز يونايتد في كأس كاراباو، بعد هزيمة 2-1 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، تغلب تشيلسي على برايتون 4-3 وعلى فولهام 3-2 في الدوري، مظهرًا فعاليته الهجومية وهشاشته الدفاعية في الوقت نفسه.

إيفرتون ضد تشيلسي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، عندما فاز إيفرتون 3-0 على ملعب هيل ديكنسون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز تشيلسي في ثلاث مباريات، وإيفرتون في واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكانت النتيجة الأكثر هيمنة لتشيلسي في تلك السلسلة هي الفوز 6-0 على أرضه في أبريل 2024.