تستضيف إيطاليا فرنسا على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم الخميس 12 نوفمبر، في مباراة الإياب ضمن مواجهتي المجموعة A1 من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، التي تضم أيضًا بلجيكا وتركيا. وانتهى اللقاء الأول بين المنتخبين بفوز فرنسا على ملعب ستاد دو فرانس في أكتوبر، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على مواجهة الإياب في ميلانو.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل أماكن الشراء.

متى تبدأ مباراة إيطاليا وفرنسا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة إيطاليا وفرنسا على ملعب سان سيرو في ميلانو، على أن يُؤكد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 سان سيرو

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر قنوات البيع الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مع منح الأعضاء الأولوية عادةً قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المباراة:

البيع العام الرسمي ، يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً مع اقتراب يوم المباراة

، يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً مع اقتراب يوم المباراة مواجهة إياب تحمل أهمية خاصة ، فازت فرنسا باللقاء الأول في أكتوبر، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على مباراة الإياب في ميلانو

، فازت فرنسا باللقاء الأول في أكتوبر، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على مباراة الإياب في ميلانو ملعب عريق ، تتجاوز سعة سان سيرو 80 ألف متفرج، ما يجعله أحد أكبر ملاعب كرة القدم الأوروبية وأكثرها تميزًا من حيث الأجواء

، تتجاوز سعة سان سيرو 80 ألف متفرج، ما يجعله أحد أكبر ملاعب كرة القدم الأوروبية وأكثرها تميزًا من حيث الأجواء سوق إعادة البيع، يُعد ستب هاب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا إلى أهمية هذه المباراة وما تنطوي عليه من رهانات، يُنصح بالحجز مبكرًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيطاليا وفرنسا؟

تبدأ الأسعار الرسمية لتذاكر هذه المباراة عبر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من نحو 70 يورو، وتتوفر المقاعد بجميع فئاتها، من العادية إلى الممتازة، بأسعارها الأصلية ما دامت التذاكر متاحة.

ستب هاب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وتبدأ أسعار التذاكر المعروضة حاليًا لهذه المباراة في سوق إعادة البيع من نحو 145 يورو.

كما هو الحال في أي مباراة تجمع اثنين من أبرز المنتخبات الأوروبية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا يُعد حجز مقعدك مبكرًا الخيار الأكثر أمانًا عمومًا إذا كنت ملتزمًا بميزانية محددة.

إيطاليا ضد فرنسا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيطاليا وفرنسا

فازت إيطاليا في ثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة وخسرت اثنتين. وكانت آخر نتائجها الفوز 1-0 على اليونان في مباراة ودية يوم 7 يونيو، بعد انتصارها 1-0 على لوكسمبورغ قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاءت خسارتاها خلال هذه السلسلة أمام البوسنة والهرسك، وأمام النرويج بنتيجة 1-4 في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال المباريات الخمس.

فازت فرنسا أيضًا في ثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة وخسرت اثنتين. وكانت آخر مبارياتها الهزيمة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، وسبقتها خسارة 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي وقت سابق من البطولة، تغلبت على السويد 3-0 وباراجواي 1-0 والمغرب 2-0. وسجلت فرنسا عشرة أهداف واستقبلت ثمانية خلال المباريات الخمس.

إيطاليا ضد فرنسا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين المنتخبين بفوز فرنسا 3-1، في مباراة ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية أُقيمت في إيطاليا في نوفمبر 2024. وفازت فرنسا بجميع المواجهات المباشرة الخمس الأخيرة، وسجلت 14 هدفًا واستقبلت خمسة. والتقى المنتخبان أيضًا في مواجهة الذهاب بدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2024، التي انتهت كذلك بفوز فرنسا 3-1.