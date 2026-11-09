تختتم إنجلترا مبارياتها على أرضها في 2026 باستضافة كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم الخميس 12 نوفمبر، في مواجهة ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول، التي تضم أيضًا إسبانيا والتشيك. وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين منذ فوز إنجلترا على كرواتيا 4-2 في كأس العالم 2026 بمدينة دالاس.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لشراء تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا الآن، بما في ذلك الأسعار وتوافر التذاكر وأفضل أماكن شرائها.

متى تبدأ مباراة إنجلترا وكرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة إنجلترا وكرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن، ولم تتوفر بعد معلومات رسمية عن بثها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 ويمبلي

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لـ«إنجلترا فوتبول»، مع منح الأولوية لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا للسفر (ESTC) وأعضاء England+ خلال فترات بيع مسبق مخصصة، قبل فتح البيع للجمهور.

إليك بعض الأمور التي تجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المباراة:

البيع المسبق لأعضاء ESTC ، فترة أولوية لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا للسفر قبل بدء البيع للجمهور

، فترة أولوية لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا للسفر قبل بدء البيع للجمهور البيع المسبق لأعضاء England+ ، فترة أولوية ثانية للأعضاء المسجلين قبل طرح التذاكر للجمهور

، فترة أولوية ثانية للأعضاء المسجلين قبل طرح التذاكر للجمهور الأسعار المخفضة ، خصومات لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا والطلاب ومن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلى جانب قسم مخصص للعائلات

، خصومات لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا والطلاب ومن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلى جانب قسم مخصص للعائلات السوق الثانوية، يمكنك اللجوء إلى StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا إلى نفاد تذاكر مباراة إنجلترا الافتتاحية أمام إسبانيا بالفعل، يُنصح بشدة بالحجز مبكرًا فور فتح البيع للجمهور لهذه المباراة أيضًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا؟

تبدأ الأسعار الرسمية عبر «إنجلترا فوتبول» من 35 جنيهًا إسترلينيًا، وتُطرح تذاكر البالغين العادية بأسعار 35 و45 و65 و80 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد، مع عدد محدود من المقاعد في المستوى الثاني بسعرَي 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا. وتبلغ أسعار تذاكر القسم المخصص للعائلات 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال، فيما يتوفر خصم بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا والطلاب ومن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مناطق أخرى من الملعب.

StubHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ تبدأ أسعار التذاكر المعروضة حاليًا لهذه المباراة في السوق الثانوية من نحو 75 جنيهًا إسترلينيًا.

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تحظى بإقبال كبير، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت ملتزمًا بميزانية محددة.

إنجلترا وكرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنجلترا وكرواتيا

فازت إنجلترا بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة وخسرت واحدة، وسجلت خلالها 14 هدفًا واستقبلت سبعة. وكانت أحدث مبارياتها الفوز 4-6 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم، وهي نتيجة تُبرز قوتها الهجومية والثغرات الدفاعية التي ظهرت لديها أحيانًا. وجاءت الهزيمة الوحيدة في تلك السلسلة أمام الأرجنتين، التي أنهت مشوار إنجلترا في كأس العالم عند نصف النهائي بفوزها 2-1.

فازت كرواتيا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة وخسرت اثنتين، وسجلت سبعة أهداف واستقبلت تسعة. وكانت أحدث مبارياتها الهزيمة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، تغلبت على غانا 2-1 وبنما 1-0، لكن خسارتها 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات كانت الأثقل بين مبارياتها الخمس.

إنجلترا وكرواتيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دور المجموعات من كأس العالم 2026، حين فازت إنجلترا 4-2 في يونيو. وقبلها، تغلبت إنجلترا على كرواتيا 1-0 في يورو 2020. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق إنجلترا بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لكرواتيا، الذي تحقق في نصف نهائي كأس العالم 2018 بنتيجة 2-1. وتشمل المواجهات الخمس أيضًا فوزًا لإنجلترا 2-1 وتعادلًا 0-0، وكلاهما في دوري الأمم الأوروبية 2018-2019.