يستضيف إلفيرسبيرج فريق شتوتجارت يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب أورسافارم أرينا في إلفيرسبيرج.

وجمعت آخر مواجهة بين الفريقين مباراة ودية في أكتوبر 2025، فاز فيها شتوتجارت بسهولة بنتيجة 2-0. ويدخل إلفيرسبيرج هذه المواجهة التاريخية في دوري الدرجة الأولى ساعيًا إلى إثبات نفسه أمام أحد أندية الدوري الألماني العريقة، بعد صعوده اللافت عبر الدرجات.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة إلفيرسبيرج وشتوتجارت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إلفيرسبيرج وشتوتجارت في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة إلفيرسبيرج وشتوتجارت على ملعب أورسافارم أرينا في إلفيرسبيرج يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 6 ديسمبر 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة إلفيرسبيرج وشتوتجارت في الدوري الألماني؟

إليك الخيارات والقنوات المعتادة لشراء تذاكر مباراة إلفيرسبيرج وشتوتجارت في الدوري الألماني:

1. قنوات الناديين الرسمية

منافذ بيع التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر موثوقية ومباشرة للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي هي متجرا التذاكر الرسميان للناديين المشاركين، وتحديدًا إلفيرسبيرج، بصفته صاحب الأرض، وشتوتجارت، بالنسبة للتذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلفيرسبيرج وشتوتجارت في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إلفيرسبيرج وشتوتجارت في الدوري الألماني بحسب شرائها عبر قنوات الناديين الرسمية أو من سوق إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات الناديين الرسمية

مناطق الوقوف والمدرجات المخصصة لها: تتراوح أسعارها عادة بين 15 و20 يورو .

تتراوح أسعارها عادة بين . الفئة الثالثة (المدرجات العامة): تتراوح أسعارها عمومًا بين 20 و50 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . الفئة الأولى / المقاعد الوسطى: تتراوح أسعارها بين 40 و75 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب ، التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أماكن الوقوف والمقاعد الأقل طلبًا: تبدأ أسعارها عادة من نحو 80 إلى 120 يورو .

تبدأ أسعارها عادة من نحو . الفئة الثانية (المقاعد على الجانب القصير أو خلف المرمى): تبدأ أسعارها غالبًا من 150 إلى 230 يورو .

تبدأ أسعارها غالبًا من . الفئة الأولى (المستوى العلوي على الجانب الطويل والمقاعد ذات الرؤية المميزة): تتراوح أسعارها عمومًا بين 250 و350 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتجاوز أسعارها في كثير من الأحيان 500 يورو.

إلفيرسبيرج ضد شتوتجارت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلفيرسبيرج وشتوتجارت

حقق إلفيرسبيرج فوزين دون أي تعادل، وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل تسعة أهداف واستقبل عشرة. وكانت آخر نتائجه الفوز على ماينز 05 بنتيجة 4-1 في الدوري الألماني، بعد خسارته أمام دارمشتات بنتيجة 0-2 في كأس ألمانيا. وتبرز خسارته الثقيلة أمام لايبزيج بنتيجة 0-4 في وقت سابق من أكتوبر حالة التذبذب التي طبعت نتائجه الأخيرة.

أسفرت آخر خمس مباريات لشتوتجارت عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم، سجل خلالها سبعة أهداف واستقبل تسعة. وكانت آخر مبارياته خسارة أمام جالاتا سراي بنتيجة 0-2 في دوري أبطال أوروبا، لتنتهي بذلك بدايته الخالية من الهزائم في مشواره الأوروبي، والتي حصد خلالها سبع نقاط. ويُعد الفوز خارج أرضه على باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 والتعادل مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-1 في دوري أبطال أوروبا أبرز نتائج هذه السلسلة، وإن كانت الخسارتان أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وهامبورج في الدوري الألماني تعكسان الصعوبات التي واجهها فريق هونيس محليًا.

إلفيرسبيرج ضد شتوتجارت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين مباراة ودية في أكتوبر 2025، فاز بها شتوتجارت 2-0. وهي المباراة الوحيدة بينهما في البيانات المتاحة، ولا يوجد سجل لمواجهات رسمية جمعتهما في المواسم الأخيرة.