يستضيف إلفرسبرج فريق ماينز 05 يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، على ملعب أورسافارم أرينا في إلفرسبرج.

وجمعت آخر مواجهة رسمية بينهما في أغسطس 2023 ضمن كأس ألمانيا، حين حقق ماينز فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 1-0. وفي مباراتيهما الأخيرتين بالدوري، تعادل إلفرسبرج سلبيًا مع شالكه 04، بينما حقق ماينز فوزًا كبيرًا بفارق عدة أهداف.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إلفرسبرج وماينز 05، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إلفرسبرج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة إلفرسبرج وماينز 05 على ملعب أورسافارم أرينا في إلفرسبرج، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 8 30 أكتوبر 2026 - 15:30 Ursapharm-Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة إلفرسبرج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المرتقبة بين إلفرسبرج وماينز 05، تتوفر عدة خيارات بحسب تفضيلك لقنوات الناديين الرسمية أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات الناديين الرسمية

يوفر الشراء مباشرة عبر منصتي التذاكر الرسميتين لناديي إس في إلفرسبرج أو إف إس في ماينز 05 الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية، خصوصًا لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء الناديين والمشجعين الراغبين في مقاعد بالأقسام المخصصة للجماهير الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلفرسبرج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني المرتقبة بين إس في إلفرسبرج وإف إس في ماينز 05 بحسب شرائها عبر قنوات الناديين الرسمية أو أسواق إعادة البيع:

1. قنوات الناديين الرسمية

منطقة الوقوف (Stehplatz): تتراوح أسعارها عمومًا بين 15 و25 يورو ، وتتيح لمشجعي الفريق المضيف أو الضيف متابعة المباراة من المدرجات المخصصة للوقوف.

تذاكر المقاعد (Sitzplatz): تتراوح أسعار فئات المقاعد العادية عادةً بين 35 و70 يورو ، بحسب موقع المدرج وزاوية الرؤية داخل ملعب أورسافارم أرينا.

حصة قسم الجماهير الزائرة: تتراوح أسعار تذاكر مشجعي ماينز الزائرين، المتاحة ضمن الحصص التي يخصصها النادي لأعضائه، عمومًا بين 18 و50 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل المقاعد سعرًا في سوق إعادة البيع: تبدأ أسعارها من نحو 300 إلى 350 يورو للمواقع التي تشهد طلبًا مرتفعًا عند نفاد الحصص الأصلية.

المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب: تتراوح أسعار المواقع المميزة من 400 يورو إلى أكثر من 1,000 يورو .

إلفرسبرج ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلفرسبرج وماينز 05

حقق إلفرسبرج فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر أربع مباريات رسمية له بالدوري الألماني، وانتهت آخر مبارياته في الدوري بالتعادل 0-0 مع شالكه 04. وكانت أفضل نتائجه خلال تلك الفترة الفوز على أرضه 3-2 أمام باير ليفركوزن، كما حقق فوزًا خارج أرضه 3-4 على بوروسيا مونشنجلادباخ. ولا تدخل خسارته الودية أمام فالدوف مانهايم في 24 سبتمبر ضمن سجله بالدوري. وأظهر قدرته على تسجيل الكثير من الأهداف، لكنه استقبل أهدافًا أيضًا في عدة مباريات خلال تلك الفترة.

فاز ماينز 05 بثلاث من آخر خمس مباريات رسمية له، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه في الدوري الألماني الفوز خارج أرضه 3-4 على بوروسيا مونشنجلادباخ، كما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 0-5 على أرض هامبورج. وجاءت خسارته الوحيدة في الدوري خلال تلك الفترة أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-3. وسجل ماينز 13 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

إلفرسبرج ضد ماينز 05: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان مرتين في كأس ألمانيا، ويتفوق ماينز في سجل المواجهات المحدود بينهما. وجاءت آخر مواجهة في أغسطس 2023، حين فاز ماينز 1-0 خارج أرضه على إلفرسبرج. وانتهى اللقاء السابق في أغسطس 2021 بالتعادل 2-2. وتمثل هذه المباراة في الدوري الألماني فصلًا جديدًا في مواجهات الناديين على هذا المستوى.