يستضيف إلتشي فريق فالنسيا يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي.

تاريخيًا، يتفوق فالنسيا في هذه المواجهة الإقليمية، إذ حقق سبعة انتصارات مقابل ثلاثة انتصارات لإلتشي في لقاءاتهما السابقة. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري الإسباني يوم 11 أبريل 2026، حقق إلتشي فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، بفضل هدف حاسم سجله لوكاس سيبيدا في الشوط الثاني.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة إلتشي وفالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إلتشي وفالنسيا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة إلتشي وفالنسيا على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي يوم الأحد، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 12:30 مانويل مارتينيز فاليرو

كيف تشتري تذاكر مباراة إلتشي وفالنسيا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة إلتشي وفالنسيا المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية بحسب التوافر:

1. قنوات النادي الرسمية

يمكنك التحقق مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لنادي إلتشي. وهذه أكثر الطرق أمانًا لشراء التذاكر بسعرها الأصلي، وإن كان توفرها للبيع العام يعتمد على طلب أعضاء النادي والتذاكر التي يطرحها حاملو التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلتشي وفالنسيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إلتشي وفالنسيا في الدوري الإسباني بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

الدخول العام / المقاعد العادية: تتراوح الأسعار عادةً بين 30 و90 يورو ، بحسب ارتفاع المدرج أو مدى قربه من منتصف ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

تذاكر مدرج الفريق الضيف: تتراوح أسعارها عادةً بين 30 و60 يورو (لكن توفرها محدود وغالبًا ما يتطلب التسجيل عبر النادي الضيف).

باقات كبار الشخصيات & الضيافة: قد تبدأ أسعار الباقات الأعلى فئة، التي تتضمن مزايا مميزة، من 150 يورو وتصل إلى 300 يورو أو أكثر .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع التابعة للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هبالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الأسعار الابتدائية / الدنيا: تبدأ الأسعار المعروضة عادةً من نحو 55 إلى 65 يورو للمقاعد في المدرجات العليا أو خلف المرمى.

مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب أو في المدرجات السفلى عمومًا بين 140 و200 يورو أو أكثر .

متوسط سعر السوق: يبلغ متوسط الأسعار المعروضة نحو 320 إلى 350 يورو بحسب مستوى الطلب العام وندرة التذاكر.

إلتشي ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلتشي وفالنسيا

لم يحقق إلتشي الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني، إذ سجل انتصارًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 1-3 أمام إسبانيول يوم 18 سبتمبر، كما خسر 2-3 أمام ريال مدريد في وقت سابق من الشهر. ويُعد التعادل 1-1 مع أتلتيك بيلباو نقطته الوحيدة من ثلاث مباريات خاضها على أرضه وخارجها قبل ذلك اللقاء وبعده. وسجل إلتشي تسعة أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

ولا تبدو نتائج فالنسيا أفضل حالًا. فقد فاز مرة واحدة فقط في مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل أربع هزائم ودون أي تعادل. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-3 أمام ريال سوسييداد يوم 20 سبتمبر، بعد فوزه 0-1 على ديبورتيفو ألافيس في الأسبوع السابق. ولا تزال الهزيمة 0-5 أمام برشلونة يوم 6 سبتمبر النتيجة الأبرز في موسمه حتى الآن. وسجل فالنسيا أربعة أهداف واستقبل اثني عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

إلتشي ضد فالنسيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 11 أبريل 2026، حين فاز إلتشي 1-0 على ملعب مارتينيز فاليرو. وقبلها، تعادل الناديان 1-1 في فالنسيا يوم 10 يناير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق إلتشي بانتصارين مقابل انتصار واحد لفالنسيا، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.