يستضيف إف سي كولن فريق باير ليفركوزن يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن.

وفي مواجهتهما السابقة بالدوري الألماني في أبريل 2026، حقق باير ليفركوزن فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على الملعب نفسه. ويدخل باير ليفركوزن هذه المواجهة الإقليمية متفوقًا في اللقاءات الأخيرة بين الفريقين في جميع المسابقات.

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متى تنطلق مباراة إف سي كولن وباير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة إف سي كولن وباير ليفركوزن على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 8 نوفمبر 2026 - 09:30 رين إينيرجي ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة إف سي كولن وباير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباراة الدوري الألماني المرتقبة بين 1. إف سي كولن وباير 04 ليفركوزن:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر منصتي بيع التذاكر الرسميتين لنادي 1. إف سي كولن، بوصفه الفريق المضيف على ملعب راين إنرجي شتاديون، أو باير 04 ليفركوزن، للتذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف. وعادةً ما تبدأ مراحل البيع لأعضاء الناديين والمشجعين دائمي السفر لمساندة فريقيهما قبل البيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إف سي كولن وباير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

فيما يلي تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين 1. إف سي كولن وباير 04 ليفركوزن، بحسب قناة الشراء:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف والمدرجات المفتوحة (المدرج الجنوبي): 15–20 يورو

15–20 يورو الفئة الثانية (المقاعد المتوسطة ومقاعد الزوايا): 35–55 يورو

35–55 يورو الفئة الأولى (المقاعد على طول الملعب والمدرج الرئيسي): 50–75 يورو

50–75 يورو مقاعد الأعمال والضيافة لكبار الشخصيات: 100–140 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرج العلوي والمقاعد العادية: 95–130 يورو

95–130 يورو المقاعد المميزة على طول الملعب من الفئة الأولى: 140–250 يورو

140–250 يورو باقات كبار الشخصيات والضيافة المميزة: 300–550 يورو فأكثر

إف سي كولن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إف سي كولن وباير ليفركوزن

حقق إف سي كولن فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا وديًا بنتيجة 2-2 مع فيكتوريا كولن 1904، بعد خسارته 2-1 أمام هامبورج في الدوري الألماني. وتعادل كولن أيضًا 1-1 مع فيردر بريمن وتلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام شتوتجارت في الدوري خلال هذه الفترة، فيما جاء فوزه الوحيد بنتيجة 3-2 على هوفنهايم. وسجل كولن تسعة أهداف واستقبل عشرة في هذه المباريات الخمس.

فاز باير ليفركوزن بثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على لايبزيج في الدوري الألماني، كما تغلب على إن كيه تسيليه 2-0 في الدوري الأوروبي. ويُعد فوزه 4-0 على يونيون برلين في الدوري أكبر انتصاراته خلال هذه الفترة، رغم خسارته 3-2 أمام إلفرسبيرج في الجولة الافتتاحية. وسجل ليفركوزن عشرة أهداف واستقبل أربعة في هذه المباريات الخمس.

إف سي كولن ضد باير ليفركوزن: سجل المواجهات الأخيرة

هيمن باير ليفركوزن على المواجهات الأخيرة بين الفريقين. وانتهى آخر لقاء على ملعب راين إنرجي شتاديون بفوز ليفركوزن 2-1 في الدوري الألماني في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، فاز ليفركوزن أربع مرات، بينما لم يحقق كولن أي انتصار خلالها. ويتضمن سجل ليفركوزن فوزًا 2-0 في الدوري الألماني، وانتصارًا 3-2 في كأس ألمانيا، وفوزًا 3-0 يعود إلى أكتوبر 2023، ما يجعله المرشح الأوفر حظًا استنادًا إلى النتائج الأخيرة.