يستضيف إشبيلية فريق مالاجا يوم الأحد 6 ديسمبر 2026، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

أُقيمت أحدث مواجهاتهما الرسمية خلال موسم 2017-2018 من الدوري الإسباني، واختُتمت بفوز إشبيلية خارج أرضه على ملعب لا روساليدا بهدف دون رد. وشهدت مواجهات سابقة بين الفريقين إثارة كبيرة، أبرزها مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف وانتهت بفوز مالاجا 4-2 في مايو 2017.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إشبيلية ومالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إشبيلية ومالاجا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة إشبيلية ومالاجا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 رامون سانشيز بثخوان

كيف تشتري تذاكر مباراة إشبيلية ومالاجا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة إشبيلية ومالاجا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يوفر الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لنادي إشبيلية أو شباك التذاكر الطريقة الأكثر أمانًا واعتمادًا للحصول على التذاكر، لا سيما تذاكر البيع للجمهور العام والحصص المخصصة للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إشبيلية ومالاجا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة إشبيلية ومالاجا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام: تتراوح الأسعار عادة بين 30 و120 يورو .

تتراوح الأسعار عادة بين . باقات الضيافة الرسمية للنادي: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 200 إلى 450 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة مباشرة من النادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة البيع العادية: تبدأ الأسعار من نحو 60 إلى 90 يورو

تبدأ الأسعار من نحو المقاعد المميزة أو المرتفعة الطلب: ترتفع أسعارها غالبًا بدءًا من 150 إلى 350 يورو أو أكثر.

إشبيلية ضد مالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إشبيلية ومالاجا

حقق إشبيلية فوزين وتعادلًا واحدًا، وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-3 أمام خيتافي في الدوري الإسباني، كما خسر 4-1 أمام ريال مدريد خلال هذه السلسلة. وجاءت نتائجه الإيجابية بفوزه 2-0 على أوساسونا في الدوري، وانتصاره على سبورتينج هورتاليزا في كأس ملك إسبانيا، بينما كان التعادل 0-0 مع ديبورتيفو ألافيس آخر نتائجه قبل هذه المباراة. وسجل إشبيلية ستة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

حقق مالاجا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-2 أمام راسينج سانتاندير في الدوري، كما خسر 2-1 أمام ريال بيتيس و2-5 أمام ريال سوسيداد خلال هذه الفترة. وكان فوزه على سبورتينج دي ألكازار في كأس ملك إسبانيا وتعادله 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس نتيجتيه الإيجابيتين الوحيدتين. وسجل مالاجا ستة أهداف واستقبل ثلاثة عشر في تلك المباريات الخمس.

إشبيلية ضد مالاجا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2018، حين فاز إشبيلية خارج أرضه على مالاجا 1-0 في الدوري الإسباني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، أُقيمت جميعها في الدوري الإسباني، يتفوق إشبيلية بأربعة انتصارات مقابل انتصار واحد لمالاجا. وسجل إشبيلية تسعة أهداف في تلك المباريات، مقابل سبعة أهداف لمالاجا.