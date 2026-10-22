في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 14 فبراير 2026 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، تعادل الفريقان 1–1 في مباراة شهدت منافسة قوية.

وقبل ذلك التعادل في الدوري، حقق ديبورتيفو ألافيس فوزًا ضيقًا 1–0 على إشبيلية في مواجهتهما بكأس ملك إسبانيا في ديسمبر 2025.

متى تبدأ مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 6 نوفمبر 2026 - 15:00 رامون سانشيز بثخوان

كيف تشتري تذاكر مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

لحجز تذاكر مباراة الدوري الإسباني المرتقبة بين إشبيلية وديبورتيفو ألافيس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، أمامك عدة خيارات رئيسية بحسب موعد رغبتك في الحجز وما إذا كنت عضوًا رسميًا في النادي:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر العادية للمباراة مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي إشبيلية. ويبدأ عادة طرح التذاكر للجمهور قبل انطلاق المباراة بنحو 5 إلى 7 أيام. وإذا بدت التذاكر نافدة، يمكنك التحقق مجددًا قبل انطلاق المباراة بنحو 48 ساعة، إذ كثيرًا ما يعيد حاملو التذاكر الموسمية المقاعد التي لن يستخدموها إلى النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عندما تنفد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأصلية. وقد تتقلب الأسعار عند إعادة البيع بين المشجعين، لذا تأكد من مراجعة شروط وأحكام المنصة التي تشتري منها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، سواء عبر القنوات الرسمية للنادي أو في سوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام والمقاعد الأساسية: تتراوح أسعار التذاكر العادية عمومًا بين 30 و90 يورو ، بحسب مستوى المدرج والقسم داخل الملعب.

المدرج الرئيسي (بريفيرينسيا): تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المستويات السفلية أو الوسطى من المدرج الرئيسي، مع إطلالة من مناطق مغطاة، بين 90 و250 يورو أو أكثر .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار الباقات الرسمية المخصصة لكبار الشخصيات، والتي تشمل مقاعد مبطنة وإمكانية دخول صالات الاستقبال وخدمات تقديم الطعام، عادة بين 150 و500 يورو أو أكثر .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية التي يبيعها النادي مباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

أقل أسعار إعادة البيع: تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة من نحو 40 إلى 55 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

متوسط السعر في السوق: يبلغ المتوسط نحو 195 إلى 210 يورو عبر أقسام الجلوس المختلفة.

إعادة بيع مقاعد الجانب الطويل والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد الأفضل موقعًا على طول جانب الملعب أو في المستويات السفلية عمومًا بين 125 و240 يورو أو أكثر ، بحسب التوافر الفعلي والطلب مع اقتراب يوم المباراة.

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إشبيلية وديبورتيفو ألافيس

يدخل إشبيلية هذه المباراة بعد نتائج متباينة مؤخرًا، إذ حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة هزيمة ودية بنتيجة 1-3 أمام أستون فيلا، بعد خسارته 1-3 أمام برشلونة في الدوري الإسباني. وفي المقابل، تغلب على ديبورتيفو دي آ كورونيا 1-0 خارج أرضه، وعلى فالنسيا 1-0 على أرضه في مباراتين متتاليتين بالدوري. وسجل إشبيلية أربعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

وأظهر ألافيس تذبذبًا في مستواه أيضًا، بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل دون أهداف مع أتلتيك بيلباو، بينما كانت نتيجته الأثقل خسارة بنتيجة 1-0 أمام فالنسيا. ويبرز فوزه 5-2 على أوساسونا بوصفه أفضل أداء له خلال هذه السلسلة. وسجل الفريق الضيف ثمانية أهداف واستقبلت شباكه أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، حين تعادل إشبيلية وألافيس 1-1 في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب سانشيز بيزخوان. وقبلها، تغلب ألافيس على إشبيلية 1-0 في كأس ملك إسبانيا في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل فريق فوزين، مقابل تعادل واحد، فيما تتقارب حصيلتهما التهديفية.