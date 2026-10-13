يستضيف إشبيلية فريق أوساسونا يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

غالبًا ما تكون مواجهاتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان متقاربة، وتشهد تعادلات قليلة الأهداف وانتصارات لأصحاب الأرض بفارق هدف واحد. لكن أوساسونا أثبت قدرته على مفاجأة الفريق الأندلسي بفوزه 2-1 في آخر مواجهة بينهما بالدوري.

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متى تبدأ مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

تبدأ مباراة إشبيلية وأوساسونا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 10 26 أكتوبر 2026 - 16:00 رامون سانشيز بثخوان

كيف تشتري تذاكر مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة إشبيلية وأوساسونا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان:

1. شباك التذاكر الرسمي للنادي

الموقع الرسمي لنادي إشبيلية: الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي إشبيلية هو الخيار الأكثر موثوقية. وتُباع التذاكر بسعرها الأصلي دون زيادات يفرضها بائعو إعادة البيع.

شبابيك التذاكر في الملعب: يمكن شراء تذاكر الدخول العام المتبقية مباشرة من شبابيك التذاكر (Taquillas) في ملعب رامون سانشيز بيزخوان قبيل يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري الإسباني المعتادة، مثل مباراة إشبيلية وأوساسونا، عمومًا بحسب فئة المقاعد والطلب:

1. الأسعار المباشرة والرسمية للنادي

عند الشراء مباشرة من القنوات الرسمية لنادي إشبيلية، تتراوح الأسعار الأصلية لتذاكر الدخول العام عادةً بين:

المدرجات خلف المرميين (جول نورتي / جول سور): من 30 إلى 50 يورو

المدرجات الجانبية (فوندو / بريفيرينسيا، المستوى العلوي): من 50 إلى 75 يورو

المدرجات الجانبية (فوندو / بريفيرينسيا، المستوى السفلي / المقاعد الوسطى): من 75 إلى أكثر من 120 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الرئيسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر الأقل سعرًا / الدخول العام: نحو 50 إلى 60 يورو

متوسط سعر التذكرة: نحو 90 إلى 150 يورو

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 220 يورو وتصل إلى أكثر من 1500 يورو، وتشمل دخول الصالات المميزة والمقاعد الفاخرة.

إشبيلية ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إشبيلية وأوساسونا

يدخل إشبيلية هذه المباراة بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني، سجل خلالها خمسة أهداف واستقبل ستة. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه أمام برشلونة 3-1، بعدما فاز في مباراتين متتاليتين بالدوري على فالنسيا 1-0 وديبورتيفو لاكورونيا بالنتيجة نفسها. أما هزيمته الأخرى الوحيدة خلال هذه الفترة، فكانت أمام أتلتيكو مدريد 3-1 في أواخر أغسطس.

ولا تبدو نتائج أوساسونا الأخيرة جيدة؛ إذ لم يحقق فريق راميس سوى انتصار واحد في آخر خمس مباريات له بالدوري، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم، وكان فوزه الوحيد على خيتافي النقطة المضيئة الوحيدة. ولم يسجل الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة، واستقبل أربعة أهداف أمام أتلتيكو مدريد في آخر مباراة له، ضمن سلسلة استقبل خلالها 15 هدفًا في أربع مباريات.

إشبيلية ضد أوساسونا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في أبريل 2026، حين استضاف أوساسونا إشبيلية وفاز عليه 2-1 في الدوري الإسباني. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، يتساوى الفريقان بانتصارين لكل منهما وتعادل واحد. وعلى أرضه، فاز إشبيلية بهذه المواجهة 1-0 في نوفمبر 2025، كما تعادل الفريقان 1-1 في مناسبتين منفصلتين على ملعب سانشيز بيزخوان.