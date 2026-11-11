يستضيف نابولي فريق ليتشي يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، في مارس 2026، حقق نابولي فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 2-1 ليحصد النقاط الثلاث في الدوري الإيطالي. وخلال آخر خمس مواجهات رسمية بين الفريقين، فاز نابولي أربع مرات وتعادل مرة واحدة، فيما لا يزال ليتشي يبحث عن فوزه الأول خلال تلك الفترة.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة نابولي وليتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي؟

تنطلق مباراة نابولي وليتشي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 14:45 دييجو أرماندو مارادونا

كيف تشتري تذاكر مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو البوابة الرسمية لنادي نابولي، حيث تُطرح التذاكر للبيع للجمهور بعد فترات البيع الأولية لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء برنامج الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي؟

فيما يلي الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة نابولي وليتشي المقبلة في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الفئات العادية (المدرجات خلف المرميين والمستويات السفلية): تبدأ عادةً من نحو 20 إلى 35 يورو للمقاعد العامة.

تبدأ عادةً من نحو للمقاعد العامة. الفئات متوسطة السعر (أقسام ديستينتي): تتراوح عمومًا بين 45 يورو و 90 يورو بحسب موقع المقعد تحديدًا.

تتراوح عمومًا بين و بحسب موقع المقعد تحديدًا. المقاعد المميزة ومقاعد تريبونا: قد تتراوح أسعارها من 120 يورو إلى 275 يورو أو أكثر لباقات الضيافة الراقية والمدرجات الرئيسية الوسطى.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر الأقل سعرًا (المستويات العلوية والعادية): تبدأ عادةً من نحو 30 إلى 40 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . متوسط سعر السوق: يبلغ في المتوسط نحو 160 إلى 210 يورو .

يبلغ في المتوسط نحو . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عمومًا من نحو 85 إلى 100 يورو أو أكثر.

نابولي ضد ليتشي في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نابولي وليتشي

فاز نابولي في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 2-0 أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بعدما حسم هدفا ألاجبجوفيتش وبوجا المواجهة. وقبل ذلك، فاز على مونزا 4-1 وتعادل مع روما 3-3، لكنه خسر أيضًا أمام فينيسيا 1-0 في وقت سابق من تلك الفترة. وسجل نابولي 13 هدفًا واستقبل سبعة خلال المباريات الخمس، رغم تذبذب مستواه.

فاز ليتشي في واحدة وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات له. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة خارج أرضه على أودينيزي بنتيجة 3-0. ومنذ ذلك الحين، خسر أمام بولونيا ويوفنتوس وفروزينوني، ثم جنوى في آخر مبارياته، واستقبل 10 أهداف خلال تلك الهزائم الأربع. ولم يسجل فريق دي فرانشيسكو سوى أربعة أهداف في آخر خمس مباريات له.

نابولي ضد ليتشي: سجل المواجهات الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز نابولي 2-1 على ملعب مارادونا في الدوري الإيطالي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز نابولي أربع مرات وتعادل مرة واحدة، بينما لم يحقق ليتشي أي فوز في تلك الفترة. وسجل نابولي ثمانية أهداف واستقبل هدفين في تلك المواجهات الخمس.