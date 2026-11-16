يستضيف نابولي كلوب بروج يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي.

تاريخ المواجهات بين إس إس سي نابولي وكلوب بروج محدود، إذ التقيا رسميًا من قبل فقط في دور المجموعات للدوري الأوروبي موسم 2015/16. وفي هاتين المباراتين، تفوق نابولي تمامًا على الفريق البلجيكي، فحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على أرضه، ثم انتصر بصعوبة 1-0 خارج أرضه في بروج.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نابولي وكلوب بروج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إس إس سي نابولي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة نابولي وكلوب بروج على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 15:00 دييجو أرماندو مارادونا

كيف تشتري تذاكر مباراة إس إس سي نابولي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة إس إس سي نابولي وكلوب بروج المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي لإس إس سي نابولي أو مكتب التذاكر التابع له الوسيلة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على تذاكر مباراة ملعب دييجو أرماندو مارادونا بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فقد تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إس إس سي نابولي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار التذاكر لمباراة إس إس سي نابولي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

فئات التذاكر العادية والدخول العام: تبدأ عمومًا من نحو €91 إلى €100 .

تبدأ عمومًا من نحو إلى . الفئات متوسطة السعر (الفئة الثانية والمدرجات العلوية): تتراوح عادةً بين €100 و €170 .

تتراوح عادةً بين و . المقاعد المميزة ومدرجات تريبونا: تتجاوز أسعارها €200 بكثير، وقد تصل إلى €400+.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر كورفا وديستينتي السفلى: تبدأ تقريبًا من نحو €70 إلى €90 .

تبدأ تقريبًا من نحو . ديستينتي العلوية والمقاعد المفضلة على جانبي الملعب: تتراوح عادةً بين €95 و €175 .

تتراوح عادةً بين و . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة المميزة: قد تصل إلى €400.

إس إس سي نابولي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إس إس سي نابولي وكلوب بروج

حقق نابولي فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع لاتسيو في الدوري الإيطالي، بعد خسارته 4-1 أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا و2-0 أمام يوفنتوس في الدوري. وحقق خلال هذه الفترة فوزًا مقنعًا بنتيجة 4-1 على مونزا خارج أرضه. وسجل نابولي 12 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في المباريات الخمس.

فاز كلوب بروج بثلاث من آخر خمس مباريات له وتعادل في اثنتين. وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 1-1 مع أندرلخت في الدوري البلجيكي الدرجة الأولى أ، لكنه كان قد تغلب قبلها على بي إس في آيندهوفن 2-1 في دوري أبطال أوروبا، وعلى زولت فاريجيم 4-2 في الدوري البلجيكي. وحقق بروج أيضًا خلال هذه الفترة فوزًا بنتيجة 3-0 على لانس في دوري أبطال أوروبا. وسجل 11 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس.

إس إس سي نابولي وكلوب بروج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الأوروبي في نوفمبر 2015، حين فاز نابولي 1-0 على أرض كلوب بروج. وكانت المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بينهما في الدوري الأوروبي أيضًا خلال الموسم نفسه، وفاز فيها نابولي 5-0 على أرضه في سبتمبر 2015. وفي المواجهتين المسجلتين، فاز نابولي مرتين، بينما لم يحصد كلوب بروج أي نقطة منهما حتى الآن.