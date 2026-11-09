يستضيف إسبانيول فريق خيتافي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب RCDE في برشلونة.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري على ملعب RCDE، يوم 21 مارس 2026، حقق خيتافي فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1. واتسمت المواجهات الأخيرة بين الفريقين عمومًا بالتقارب وقلة الأهداف والالتحامات البدنية.

تقدّم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إسبانيول وخيتافي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إسبانيول وخيتافي في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إسبانيول وخيتافي على ملعب RCDE في برشلونة، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 30 نوفمبر 2026 - 15:00 كورنيا إل برات

كيف تشتري تذاكر مباراة إسبانيول وخيتافي في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مباراة إسبانيول وخيتافي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر الموقعين الرسميين لناديي إسبانيول برشلونة وخيتافي، وهما المصدر الأساسي والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد بأسعارها الأصلية.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيول وخيتافي في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة إسبانيول وخيتافي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام للأعضاء: تبدأ من نحو 27 يورو .

تبدأ من نحو . مقاعد الجمهور العام: تبدأ من نحو 30 يورو .

تبدأ من نحو . مقاعد كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 133 يورو وتصل إلى 500 يورو.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة مباشرة عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية والاقتصادية: تبدأ من نحو 35 إلى 45 يورو .

تبدأ من نحو . مقاعد الفئة المتوسطة وجانبي الملعب: تتراوح عادةً بين 50 و110 يورو .

تتراوح عادةً بين . إعادة بيع التذاكر المميزة وتذاكر الضيافة: تتراوح أسعارها من 150 إلى أكثر من 300 يورو.

إسبانيول ضد خيتافي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى إسبانيول وخيتافي

سجّل إسبانيول تعادلًا واحدًا وأربع هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني، دون تحقيق أي فوز. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام راسينج سانتاندير بنتيجة 2-1، كما خسر أمام إلتشي بنتيجة 3-1 في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجّل إسبانيول ستة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

وتعادل خيتافي مرة واحدة وخسر أربع مرات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 4-0 خارج أرضه أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، بعدما خسر قبلها بنتيجة 5-2 أمام لوغانو في دوري المؤتمر. وسجّل فريق بوردالاس ثلاثة أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

إسبانيول ضد خيتافي: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 21 مارس 2026، حين فاز خيتافي بنتيجة 2-1 خارج أرضه على ملعب RCDE. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بين الفريقين، يتفوق خيتافي بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لإسبانيول، فيما انتهت مواجهة أخرى بفوز خيتافي على أرضه.