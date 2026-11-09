تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية قوية، إذ تستعد جمهورية أيرلندا لاستضافة كوسوفو على ملعب أفيفا الشهير في دبلن. ويسعى المنتخبان لحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعيهما في المجموعة والمنافسة على الصعود.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية عن المباراة، وفئات التذاكر وأسعارها، وكيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة أيرلندا وكوسوفو في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة أيرلندا وكوسوفو على ملعب أفيفا في دبلن، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب موعد المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 أفيفا ستاديوم

من أين تشتري تذاكر مباراة أيرلندا وكوسوفو؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكت ماستر أيرلندا، الشريك الرسمي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيع تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب أفيفا. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية مبكرًا لحجز تذاكر الدخول العام العادية عند طرح الحصة المخصصة للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل، أو لم تعد بعض فئات المقاعد متاحة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو عند نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا وكوسوفو؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على بوابة بيع التذاكر الرسمية من نحو 35 إلى 50 يورو لمقاعد الدخول العام في ملعب أفيفا، بحسب الفئة المختارة.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو من نحو 115 يورو عند نفاد التذاكر العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

أيرلندا ضد كوسوفو في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أيرلندا وكوسوفو

حققت أيرلندا انتصارين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت أربعة. وكانت آخر مبارياتها تعادلًا 1-1 مع كندا في يونيو، بعد فوزين متتاليين على قطر وغرينادا. ويُعد الفوز 5-0 على غرينادا أكبر انتصاراتها خلال تلك الفترة، فيما تمثل الخسارة 2-2 أمام التشيك في تصفيات كأس العالم هزيمتها الوحيدة.

فازت كوسوفو في مباراتين وتعادلت في واحدة وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت خمسة. وكانت آخر نتائجها الفوز 3-0 على أندورا في يونيو. ويبرز فوزها خارج أرضها بنتيجة 3-4 على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم قدرتها على تسجيل الأهداف بغزارة، رغم أن خسارتين متتاليتين أمام التشيك وتركيا تُظهران أنها قد تكون عرضة للهزيمة.

أيرلندا ضد كوسوفو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين أيرلندا وكوسوفو. وستكون هذه المباراة أول مواجهة مسجلة بين المنتخبين في مجموعة البيانات هذه.