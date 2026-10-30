تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية قوية تستضيف فيها جمهورية أيرلندا منتخب كوسوفو على ملعب أفيفا الشهير في دبلن. ويسعى المنتخبان إلى حصد النقاط الثلاث لتحسين موقعيهما في المجموعة، في إطار سعيهما للصعود إلى مستوى أعلى في البطولة.

جول يقدم لكم أبرز المعلومات عن المباراة، وفئات التذاكر وأسعارها، وكيفية حجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة أيرلندا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة أيرلندا وكوسوفو على ملعب أفيفا في دبلن، على أن تُؤكَّد تفاصيل موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب موعدها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 أفيفا ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا وكوسوفو؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكت ماستر أيرلندا، الشريك الرسمي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيع تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب أفيفا. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية مبكرًا للحصول على تذاكر الفئات العادية فور طرحها للجمهور.

إذا نفدت التذاكر الرسمية بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو للحصول على تذكرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا وكوسوفو؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 إلى 50 يورو لمقاعد الفئات العادية في ملعب أفيفا، بحسب الفئة المختارة.

أما على منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو، فتبدأ الأسعار من نحو 115 يورو عند نفاد التذاكر العادية لدى الجهات الرسمية.

أيرلندا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أيرلندا وكوسوفو مؤخرًا

حققت أيرلندا انتصارين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت أربعة. وكانت آخر مبارياتها التعادل 1-1 مع كندا في يونيو، بعد فوزين متتاليين على قطر وجرينادا. ويظل انتصارها 5-0 على جرينادا أكبر نتائجها في تلك السلسلة، بينما تمثل خسارتها 2-2 أمام التشيك في تصفيات كأس العالم هزيمتها الوحيدة.

فازت كوسوفو في مباراتين وتعادلت في واحدة وخسرت اثنتين من مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت خمسة. وكانت آخر نتائجها الفوز 3-0 على أندورا في يونيو. ويُبرز فوزها خارج أرضها 4-3 على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم قدرتها على تسجيل الأهداف بغزارة، رغم أن الهزيمتين المتتاليتين أمام التشيك وتركيا تُظهران أنها قد تكون عرضة للخسارة.

أيرلندا وكوسوفو: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين أيرلندا وكوسوفو. وستكون هذه المباراة أول مواجهة مسجلة بين المنتخبين في مجموعة البيانات هذه.