تقدم بطولة دوري الأمم الأوروبية مواجهة دولية مثيرة، إذ تستضيف أيرلندا الشمالية أوكرانيا على ملعب وندسور بارك في بلفاست. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المباراة المهمة سعياً لحصد نقاط حاسمة في مشوارهما ضمن المجموعة.

جول يقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، وأسعار التذاكر، وخطوات حجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا على ملعب وندسور بارك في بلفاست، ومن المقرر أن تنطلق في 28 سبتمبر 2026.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 ويندسور بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، التي تتولى طرح التذاكر العادية لمباريات المنتخب الدولية على أرضه في ملعب وندسور بارك. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكراً على المنصة الرسمية لضمان الحصول على تذاكر المقاعد العادية.

وإذا نفدت التذاكر المطروحة رسمياً أو لم تعد المقاعد العادية متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 إلى 45 يورو للمقاعد العادية في ملعب وندسور بارك.

أما أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب، فتبدأ من نحو 345 يورو عندما تنفد التذاكر العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

أيرلندا الشمالية وأوكرانيا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أيرلندا الشمالية وأوكرانيا الأخيرة

حققت أيرلندا الشمالية فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً وتلقت ثلاث هزائم في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت أربعة أهداف واستقبلت سبعة. وكانت آخر مبارياتها الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في يونيو 2026، فيما تشمل نتائجها السابقة التعادل 1-1 مع ويلز والفوز 1-0 على غينيا. كما خسرت 2-0 أمام إيطاليا في تصفيات كأس العالم. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة في تلك السلسلة الفوز 1-0 على لوكسمبورج في نوفمبر 2025.

فازت أوكرانيا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة وخسرت المباراتين الأخريين، وسجلت خمسة أهداف واستقبلت أربعة. وكانت آخر نتائجها الفوز 2-0 على بولندا في مايو 2026، كما تغلبت خلال تلك الفترة على ألبانيا 1-0 وآيسلندا 2-0. وشكلت الخسارتان أمام السويد وفرنسا، وكانت الأخيرة بنتيجة 4-0 في تصفيات كأس العالم، أبرز النتائج السلبية في تلك السلسلة من خمس مباريات.

أيرلندا الشمالية وأوكرانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى المنتخبان أربع مرات وفقاً للسجل المتاح، ففازت أوكرانيا مرة واحدة، وفازت أيرلندا الشمالية مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وجاءت المواجهة الأخيرة في مباراة ودية أُقيمت في يونيو 2021، وفازت بها أوكرانيا 1-0. واتسمت مواجهاتهما بالتقارب وقلة الأهداف، إذ لم تشهد ثلاث من المباريات الأربع أكثر من هدف واحد إجمالاً، فيما كان أبرز نتائج أيرلندا الشمالية الفوز 2-0 على أوكرانيا في يورو 2016.