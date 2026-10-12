يستضيف أوكسير فريق لو مان يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب آبي ديشان في أوكسير.

يدخل لو مان المباراة بمستوى جيد، بعدما حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على لوريان، وتعادل بنتيجة 2-2 مع كل من لانس وبريست. ويتفوق أوكسير تاريخيًا في المواجهات المباشرة، إذ فاز بثلاث من المباريات الخمس السابقة المسجلة بين الفريقين.

تعرّف عبر جول على كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة أوكسير ولو مان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوكسير ولو مان في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة أوكسير ولو مان على ملعب آبي ديشان في أوكسير يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 12:15 ابي ديشان

كيف تشتري تذاكر مباراة أوكسير ولو مان في الدوري الفرنسي؟

هناك عدة طرق للحصول على تذاكر مباراة أوكسير ولو مان في الدوري الفرنسي على ملعب آبي ديشان:

1. منصة التذاكر الرسمية لإيه جيه أوكسير

الطريقة الأكثر مباشرة هي الشراء من مكتب التذاكر الإلكتروني الرسمي لإيه جيه أوكسير. ويضمن الشراء المباشر الحصول على تذاكر صالحة للدخول بأسعارها الأصلية.

2. شباك التذاكر يوم المباراة

إذا لم تُبع جميع التذاكر مسبقًا، فقد يكون من الممكن شراء التذاكر المتبقية مباشرةً من شبابيك التذاكر في ملعب آبي ديشان يوم المباراة، وإن كان يُنصح بشدة بالشراء مسبقًا عبر الإنترنت.

3. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الأساسية، تعرض منصات مثل ستب هاب تذاكر يعيد البائعون عرضها للبيع. وقد تتفاوت أسعارها بحسب موقع المقعد والطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوكسير ولو مان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أوكسير ولو مان في الدوري الفرنسي على ملعب آبي ديشان بحسب جهة الشراء وموقع المقعد:

1. شباك التذاكر الرسمي ومنافذ البيع الأساسية

تتراوح أسعار التذاكر الأصلية المشتراة مباشرةً عبر القنوات الرسمية للنادي عادةً بين 15 و60 يورو ، بحسب المدرج وفئة المقعد. فعلى سبيل المثال، توفر المدرجات العلوية خلف المرمى تذاكر بالفئة السعرية الأقل، بينما تكون أسعار المقاعد في المدرجات الجانبية الوسطى أعلى.

2. شبابيك التذاكر في الملعب يوم المباراة

إذا بقيت مقاعد لم تُبع يوم المباراة، تبدأ أسعار التذاكر في شباك الملعب عمومًا من نحو 15 إلى 45 يورو .

3. منصات إعادة بيع التذاكر

على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب ، تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة عمومًا بين 50 و55 يورو ، بينما تتراوح الأسعار المعروضة في المتوسط بين 70 و80 يورو ، بحسب موقع المقعد والطلب في السوق.

أوكسير ضد لو مان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوكسير ولو مان

حقق أوكسير فوزين، دون أي تعادل، وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا بنتيجة 2-1 على بريست في 20 سبتمبر، بعد انتصاره 1-0 على نيس. وتضمنت سلسلة الهزائم السابقة خسارة بنتيجة 5-2 أمام لانس وأخرى بنتيجة 3-1 أمام أنجيه، واستقبل أوكسير 11 هدفًا خلال تلك المباريات الثلاث. ويشير الفوزان الأخيران إلى استقرار مستوى الفريق، رغم أن سجله الدفاعي على امتداد المباريات الخمس لا يزال مثيرًا للقلق.

حقق لو مان فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 2-1 على لوريان في 19 سبتمبر، فيما تعادل 2-2 مع كل من لانس وبريست في أغسطس. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام رين بنتيجة 3-2. وسجل لو مان ثمانية أهداف في المباريات الخمس، مقابل سبعة أهداف استقبلها.

أوكسير ضد لو مان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2020، حين فاز أوكسير 1-0 على أرض لو مان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة، يتفوق أوكسير بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للو مان، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكانت المواجهات السابقة متكافئة إلى حد كبير، ومن بينها فوز لو مان 3-1 في أغسطس 2012، وانتصار أوكسير على أرضه 2-1 في مارس 2010.