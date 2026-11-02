يستضيف أوساسونا فريق مالاجا يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب إل سادار في بامبلونا.

في سجل المواجهات الرسمية بينهما منذ موسم 2010-2011، يتفوق أوساسونا بخمسة انتصارات مقابل انتصارين لمالاجا، فيما انتهت خمس مباريات بالتعادل. وجرت آخر مواجهاتهما الرسمية خلال موسم 2018-2019 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، حين فاز أوساسونا على أرضه بنتيجة 2-1 في ملعب إل سادار، ثم حقق فوزًا خارج أرضه بالنتيجة نفسها في لا روساليدا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة أوساسونا ومالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا ومالاجا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة أوساسونا ومالاجا على ملعب إل سادار في بامبلونا، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 22 نوفمبر 2026 - 12:30 آل سادار

كيف تشتري تذاكر مباراة أوساسونا ومالاجا في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات شراء تذاكر مباراة أوساسونا ومالاجا في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الإلكترونية في الموقع الرسمي لنادي أوساسونا (osasuna.es)، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة لشراء تذاكر المقاعد العادية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر المقاعد العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ومالاجا في الدوري الإسباني؟

إليكم فئات التذاكر وأسعارها التقديرية لمباراة أوساسونا ومالاجا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية: تتراوح أسعارها تقريبًا من 30 إلى 90 يورو ، بحسب موقع المقعد في المدرجات إلى حد كبير.

تتراوح أسعارها تقريبًا من ، بحسب موقع المقعد في المدرجات إلى حد كبير. تذاكر كبار الشخصيات والضيافة الرسمية للنادي: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 150 إلى أكثر من 300 يورو للتذكرة الواحدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مقاعد المستوى العلوي أو المدرجات خلف المرميين: تبدأ أسعارها من نحو 50 إلى 95 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المدرجات الوسطى أو الممتدة على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية المميزة في المدرجات الممتدة على جانبي الملعب عادةً من 100 إلى أكثر من 220 يورو، بحسب صف المقعد والطلب.

أوساسونا ضد مالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوساسونا ومالاجا

يدخل أوساسونا المباراة بسجل متباين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني، حقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم. وفي مباراته الأخيرة، حقق فوزًا مقنعًا بنتيجة 2-0 على راسينج سانتاندير، بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام ريال بيتيس. وقبل ذلك، خسر 4-0 أمام أتلتيكو مدريد و2-0 أمام إسبانيول، فيما كانت نقطته الأخرى الوحيدة من التعادل 1-1 مع رايو فاييكانو. وسجل أوساسونا ستة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

أما نتائج مالاجا الأخيرة فليست مشجعة. فقد حصد نقطتين فقط من مبارياته الخمس الأخيرة، بتعادله مع إسبانيول وسيلتا فيجو وخسارته المباريات الثلاث الأخرى. وانتهت مباراته الأخيرة بهزيمة 5-2 أمام ريال سوسيداد، كما خسر 3-1 أمام فياريال و1-0 أمام خيتافي. وسجل مالاجا خمسة أهداف واستقبل عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

أوساسونا ضد مالاجا: سجل المواجهات الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الثانية الإسباني في مارس 2019، حين فاز أوساسونا خارج أرضه على مالاجا بنتيجة 2-1. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بينهما في الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية، يتفوق أوساسونا بانتصارين مقابل انتصار واحد لمالاجا، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.