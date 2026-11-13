يستضيف أوساسونا فريق إلتشي يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

في مواجهتهما على ملعب إل سادار في سبتمبر 2025، تقاسم الفريقان النقاط بعد تعادلهما 1-1. وجاء لقاؤهما التالي في فبراير 2026 على ملعب مارتينيز فاليرو حذرًا بالقدر نفسه، وانتهى بالتعادل السلبي 0-0.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أوساسونا وإلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوساسونا وإلتشي في الدوري الإسباني؟

تبدأ مباراة أوساسونا وإلتشي على ملعب إل سادار في بامبلونا يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 آل سادار

كيف تشتري تذاكر مباراة أوساسونا وإلتشي في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة أوساسونا وإلتشي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية للناديين: يمكنك شراء تذاكر مقاعد ملعب إل سادار مباشرة عبر الموقع الرسمي لأوساسونا (osasuna.es)، أو عبر البوابة الرسمية لنادي إلتشي إذا كنت تبحث عن تذاكر مدرج الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر المقاعد العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا وإلتشي في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة أوساسونا وإلتشي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

مقاعد الدخول العام: تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 30 و90 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين نحو . المدرج المخصص لجماهير الفريق الضيف: يبلغ سعر التذكرة فيه نحو 25 يورو .

يبلغ سعر التذكرة فيه نحو . مقاعد كبار الشخصيات والضيافة الفاخرة: تبدأ أسعارها عمومًا من أكثر من 180 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المقاعد العادية والعامة: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 55 إلى 66 يورو .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو . المقاعد الجانبية ومقاعد المدرج الرئيسي من الفئة المتوسطة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 90 و130 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المقاعد المميزة أو الأعلى طلبًا: قد تتجاوز أسعارها 160 يورو.

أوساسونا ضد إلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوساسونا وإلتشي

حقق أوساسونا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، كما خسر 2-0 أمام إشبيلية في المسابقة نفسها. وقدم الفوز 2-0 على راسينج سانتاندير، والانتصار الكاسح 6-0 على أتلتيكو كالاتايود في كأس ملك إسبانيا، بعض الارتياح، لكن نتائج فريق أراساتي في الدوري لا تزال مصدر قلق.

حقق إلتشي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 1-0 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 1 نوفمبر. وقبل ذلك، تغلب على رايو فاييكانو 3-0 خارج أرضه، وتعادل دون أهداف مع كل من فياريال وسيلتا فيجو. وسجل فريق أنسيلمي ثلاثة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإسباني.

أوساسونا ضد إلتشي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 13 فبراير 2026، وانتهت المباراة على ملعب مارتينيز فاليرو بالتعادل دون أهداف. وقبل ذلك، تغلب أوساسونا على إلتشي بنتيجة 1-1 في بامبلونا في سبتمبر 2025، ليتقاسم الفريقان النقاط. وفي المواجهات المباشرة الخمس الأخيرة، التي أقيمت جميعها في الدوري الإسباني، لا يتفوق أي من الفريقين بوضوح: حقق أوساسونا فوزًا واحدًا، وحقق إلتشي فوزًا واحدًا، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وشهدت المباريات الخمس تسجيل ستة أهداف في المجمل.