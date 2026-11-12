يستضيف أوجسبورج فريق كولن يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في أوجسبورج.

كثيرًا ما انتهت المواجهات الأخيرة بين الفريقين بالتعادل، إذ انتهت ثلاث من آخر خمس مباريات جمعتهما بنتيجة 1-1. وأقيمت أحدث مواجهة رسمية بينهما في الدوري في فبراير 2026 على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا، حيث حقق أوجسبورج فوزًا بنتيجة 2-0 على كولن دون أن تهتز شباكه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أوجسبورج وكولن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوجسبورج وكولن في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة أوجسبورج وكولن على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في أوجسبورج يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 5 ديسمبر 2026 - 09:30 إس جي إل أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة أوجسبورج وكولن في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة أوجسبورج وكولن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر رسميًا عبر الناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من موقعي أوجسبورج وكولن الرسميين عبر بوابتي التذاكر الخاصتين بهما، حيث يمكن للأعضاء والمشجعين عمومًا الحصول على التذاكر بسعرها الأصلي بحسب توافرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوافر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج وكولن في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة أوجسبورج وكولن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف في مدرج أصحاب الأرض: من 16 إلى 18 يورو للتذاكر العادية.

من 16 إلى 18 يورو للتذاكر العادية. الفئة الثالثة، في الزوايا والمدرجات العلوية: من 27 إلى 49 يورو لتذاكر البالغين العادية.

من 27 إلى 49 يورو لتذاكر البالغين العادية. الفئة الثانية، في المدرجات الجانبية وأقسام العائلات: من 37 إلى 58 يورو للمقاعد العادية.

من 37 إلى 58 يورو للمقاعد العادية. الفئة الأولى، في المدرج الرئيسي والمقاعد المميزة: من 43 إلى 75 يورو بحسب موقع القسم تحديدًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع الأولي للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد إعادة البيع الأقل سعرًا: من 40 إلى 60 يورو.

من 40 إلى 60 يورو. مقاعد إعادة البيع قرب خط منتصف الملعب وذات الرؤية المميزة: من 80 إلى 170 يورو.

من 80 إلى 170 يورو. الباقات مرتفعة الطلب وباقات كبار الشخصيات: من 200 إلى 450 يورو فأكثر.

أوجسبورج ضد كولن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوجسبورج وكولن

يدخل أوجسبورج هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له، سجل خلالها عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام فرايبورج بنتيجة 1-2. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تعادل 2-2 على ملعب بايرن ميونخ و1-1 مع يونيون برلين، لكن هزيمتين متتاليتين، إحداهما بنتيجة 3-4 أمام إلفيرسبيرج، تبرزان الضعف الدفاعي الذي يتعين على فريق باوم معالجته.

أسفرت آخر خمس مباريات رسمية لكولن عن فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة، سجل خلالها تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 على ملعب يونيون برلين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على المنافس نفسه في كأس ألمانيا. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 0-1. وبدا كولن أكثر صلابة دفاعيًا من أوجسبورج خلال هذه السلسلة.

أوجسبورج ضد كولن: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز أوجسبورج 2-0 على أرضه في الدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل من أوجسبورج وكولن فوزًا واحدًا، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وانتهت ثلاث من تلك المباريات الخمس بنتيجة 1-1، ما يشير إلى تقارب مستوى المواجهات بين الناديين وتنافسيتها.