يستضيف أوجسبورج فريق فرايبورج يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في أوجسبورج.

تُظهر نتائج المواجهات المباشرة تاريخيًا تقاربًا كبيرًا بين الفريقين، وإن كان فرايبورج يتفوق بفارق طفيف في عدد الانتصارات بجميع المسابقات. وفي آخر مواجهة بينهما بالدوري، في يناير 2026، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة مثيرة على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا، بعدما أهدر أوجسبورج تقدمه المبكر في الشوط الثاني.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أوجسبورج وفرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوجسبورج وفرايبورج في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة أوجسبورج وفرايبورج على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في أوجسبورج يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 10:30 إس جي إل أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة أوجسبورج وفرايبورج في الدوري الألماني؟

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين أوجسبورج وفرايبورج على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا، من القنوات الرسمية للناديين إلى منصات إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للناديين

المتجر الرسمي لتذاكر أوجسبورج: الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي للنادي المضيف أو مركز خدماته هو الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي. وتتراوح أسعار التذاكر الأصلية للمباريات الفردية عمومًا من نحو 16 إلى 18 يورو لمناطق الوقوف، وترتفع عبر فئات المقاعد المختلفة، من الفئة 1 إلى الفئة 3، بحسب تصنيف المباراة.

قنوات فرايبورج الرسمية: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فإن التحقق من بوابة التذاكر الرسمية لفرايبورج لمعرفة التذاكر المخصصة لقسم الجماهير الزائرة هو الخيار الأفضل.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج وفرايبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج وفرايبورج في الدوري الألماني بحسب شرائها بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية للناديين أو من سوق إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

مناطق الوقوف: تتراوح أسعار التذاكر العادية بين 16 و18 يورو ، وتتوفر تذاكر مخفضة بأسعار تتراوح بين 14 و16 يورو .

الفئة 3 (المدرجات A وY وZ): تتراوح أسعار التذاكر العادية بين 20 و49 يورو بحسب تصنيف المباراة، فيما تتراوح أسعار تذاكر الأطفال والتذاكر المخفضة من نحو 10 إلى 46 يورو .

الفئة 2 (المدرجات B وC وP وQ): تتراوح أسعار التذاكر العادية بين 25 و58 يورو ، وأسعار تذاكر الأطفال والتذاكر المخفضة بين 10 و54 يورو .

الفئة 1b (المدرجات D وH وR وV): تتراوح أسعار التذاكر العادية بين 31 و66 يورو ، وأسعار التذاكر المخفضة بين 20 و62 يورو .

الفئة 1a (المدرجات S وT وU، وسط الجانب الطويل للملعب): تتراوح أسعار المقاعد المميزة في وسط الملعب بين 39 و75 يورو ، وأسعار التذاكر المخفضة أو ذات الرؤية المحدودة بين 23 و71 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هبتذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

الأسعار الأولية لإعادة البيع: تبدأ أسعار أرخص التذاكر المتاحة للدخول عمومًا من نحو 30 إلى 35 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد المطلة من الجانب القصير للملعب أو خلف المرمى.

متوسط أسعار إعادة البيع: يتراوح متوسط أسعار المقاعد العادية والمقاعد الواقعة على الجانب الطويل للملعب عادةً بين 45 و110 يورو .

المقاعد المميزة أو مرتفعة الطلب: قد ترتفع أسعار أقسام الضيافة المميزة، والمقاعد الوسطى في المدرجات السفلية، أو التذاكر التي يزداد الطلب عليها في اللحظات الأخيرة، بدرجة كبيرة بحسب مدى اقتراب يوم المباراة.

أوجسبورج ضد فرايبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوجسبورج وفرايبورج

حقق أوجسبورج انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات له بالدوري الألماني، إلى جانب فوزه على إنرجي كوتبوس في كأس ألمانيا ضمن آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه أمام فيردر بريمن 3-2، بعدما تعادل سابقًا مع باير ليفركوزن 2-2 وفاز خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت 4-1. وسجل أوجسبورج 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

أما نتائج فرايبورج الأخيرة، فهي قوية بشكل ملحوظ. فقد حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر أربع مباريات له بالدوري الألماني، وكانت النقطة الوحيدة التي عكّرت هذه السلسلة تعادله 2-2 خارج أرضه مع آينتراخت فرانكفورت. وجاء آخر انتصار له في الدوري بنتيجة 5-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ، كما فاز على فيردر بريمن 4-1 في وقت سابق خلال هذه السلسلة. وسجل فرايبورج 16 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات.

أوجسبورج ضد فرايبورج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في يناير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أوجسبورج مرتين وفرايبورج مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وفاز أوجسبورج 3-1 عندما التقى الفريقان على أرض فرايبورج في أغسطس 2025، بينما جاء انتصار فرايبورج الوحيد في هذه السلسلة في أكتوبر 2024، حين فاز على أرضه 3-1.