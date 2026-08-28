يواجه أوجسبورج فريق باير ليفركوزن يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب WWK Arena في أوجسبورج.

وسيسعى أوجسبورج إلى تكرار نجاحاته الأخيرة أمام ليفركوزن، بعدما حقق الفوز في مواجهتيهما المباشرتين في الدوري الألماني خلال موسم 2025-26. وفي المقابل، سيحاول باير ليفركوزن فرض جودته خارج أرضه وحصد ثلاث نقاط مهمة بعيدًا عن ملعبه في مرحلة مبكرة من الموسم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تقام مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن على ملعب WWK Arena في أوجسبورج، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 إس جي إل أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

يمكن شراء تذاكر FC Augsburg وBayer 04 Leverkusen مباشرة عبر بوابات التذاكر الرسمية للناديين والشركاء المعتمدين:

المتجر الرسمي لتذاكر FC Augsburg: متاح على الموقع الرسمي لنادي FC Augsburg ‏(fcaugsburg.de) ضمن بوابة التذاكر الخاصة به، والتي تعد البائع الأساسي والأكثر موثوقية للمباريات التي يستضيفها ملعب WWK Arena.

بوابة تذاكر باير 04 ليفركوزن للمباريات الخارجية: يمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي لباير 04 ليفركوزن ‏(bayer04.de)، وتحديدًا لأعضاء نادي ليفركوزن الموثقين ومشجعي المدرج المخصص للجماهير الضيفة.

مكتب تذاكر WWK Arena: شبابيك التذاكر الموجودة في الملعب بمدينة أوجسبورج، وذلك حسب التوافر يوم المباراة إذا لم تكن المواجهة قد نفدت تذاكرها بالكامل.

منصات إعادة البيع الثانوية: أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub، التي تجمع التذاكر من بائعين من أطراف ثالثة إذا كانت الحصة الرسمية قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة FC Augsburg ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني حسب الفئة وقناة الشراء:

الأسعار الرسمية للناديين (السعر الاسمي)

منطقة الوقوف (الألتراس / المشجعون المحليون): حوالي 12 £ - 15 £ (15 € - 17 €)

المدرج الجنوبي / خلف المرمى: حوالي 21 £ - 38 £ (25 € - 45 €)

الفئتان 2 و3 (المدرجات الجانبية / المنحنيات): حوالي 27 £ - 44 £ (32 € - 52 €)

الفئة 1 (Gegengerade / المدرج الطولي الأوسط): حوالي 38 £ - 58 £ (45 € - 69 €)

أسعار سوق إعادة البيع الثانوية

سعر البداية: متاحة ابتداءً من 30 £ على أسواق إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح بين 45 £ و110 £ بحسب قرب المقعد، وموقع البلوك، والطلب المتأخر.

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أوجسبورج وباير ليفركوزن

يدخل أوجسبورج هذه المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على إنيرجي كوتبوس في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس، وذلك بعد هزيمة ثقيلة 4-0 أمام ليدز يونايتد في مباراة ودية تحضيرية للموسم. وفي وقت سابق من الصيف، فاز أوجسبورج على ساسولو 3-2 واكتسح فريق الدرجات الأدنى SC Schwaz بنتيجة 15-0، رغم أنه خسر أيضًا 5-2 أمام بورنموث. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل أوجسبورج 20 هدفًا واستقبل 11.

أسفرت آخر خمس مباريات لليفركوزن عن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. وكانت الأحدث فوزًا كبيرًا 4-0 على فيهن فيسبادن في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. كما فاز على نيوكاسل يونايتد 2-1 وإشبيلية 2-1 في فترة الإعداد، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام نوتنجهام فورست، الذي فاز 2-1 يوم 12 أغسطس. وسجل ليفركوزن تسعة أهداف في هذه المباريات الخمس واستقبل أربعة، من بينها مباراتان بشباك نظيفة.

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 18 أبريل 2026، حين فاز أوجسبورج 2-1 على أرض ليفركوزن في مباراة بالدوري الألماني. وقبل ذلك، فاز أوجسبورج أيضًا في مباراة الدور الآخر في ديسمبر 2025، متغلبًا على ليفركوزن 2-0 على ملعب WWK Arena. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، فاز أوجسبورج مرتين، وفاز ليفركوزن مرتين، وانتهت مباراة واحدة بفوز ليفركوزن على أرضه 2-0 في أبريل 2025. ويعكس سجل المواجهات في هذه المباريات الخمس تقاربًا واضحًا، مع إظهار الفريقين قدرتهما على الفوز على ملعب الآخر.