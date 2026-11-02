يستضيف أنجيه فريق نيس يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب ريمون كوبا.

اتسمت المواجهات الأخيرة بين الفريقين بالتنافس الشديد، إذ حقق كل منهما فوزين في آخر خمس مباريات جمعتهما، مقابل تعادل واحد. وفي أحدث مواجهة بينهما، خلال الموسم السابق من الدوري في مارس 2026، حقق نيس فوزاً مريحاً خارج أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب ريمون كوبا.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أنجيه ونيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أنجيه ونيس في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة أنجيه ونيس على ملعب ريمون كوبا يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

كيف تشتري تذاكر مباراة أنجيه ونيس في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة أنجيه ونيس المقبلة في الدوري الفرنسي، تتوفر أمامك عدة خيارات موثوقة، سواء كنت تفضل القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر الناديين رسمياً: يمكنك زيارة الموقع الرسمي لأنجيه (إذا أُقيمت المباراة على ملعب ريمون كوبا) أو الموقع الرسمي لنيس (للمباراة المقابلة على ملعب أليانز ريفييرا) لشراء عضويات النادي مباشرةً أو تذاكر المباريات الفردية أو باقات الضيافة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ونيس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أنجيه ونيس في الدوري الفرنسي بحسب شرائها مباشرةً عبر القنوات الرسمية للناديين أو من سوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر المباراة الفردية العادية من أنجيه أو نيس مباشرةً، وتتراوح أسعارها عموماً بين نحو 15 و50 يورو لفئات المقاعد العادية، بحسب الفئة والموقع داخل الملعب.

من أنجيه أو نيس مباشرةً، وتتراوح أسعارها عموماً بين نحو لفئات المقاعد العادية، بحسب الفئة والموقع داخل الملعب. باقات الضيافة الرسمية للناديين أو باقات كبار الشخصيات، وتبدأ أسعارها عادةً من نحو 100 إلى أكثر من 250 يورو للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر من الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

تذاكر الدخول العادية ، وتبدأ أسعارها من نحو 38 إلى 48 يورو .

، وتبدأ أسعارها من نحو . باقات الضيافة أو كبار الشخصيات، وتتراوح أسعارها حول 85 إلى 90 يورو، بينما قد تتراوح أسعار الفئات المميزة خلف المرميين، أو المقاعد على جانبي الملعب، أو ترقيات باقات الضيافة، بين 105 وأكثر من 135 يورو بحسب التوفر.

أنجيه ضد نيس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أنجيه ونيس

يدخل أنجيه المباراة بعد تحقيق فوزين وتعادل واحد وتلقي هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري الفرنسي. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-0 على تروا، كما حقق في وقت سابق خلال هذه السلسلة فوزاً خارج أرضه بنتيجة 1-3 على أوكسير. وجاءت الهزيمتان أمام رين وليل بفارق هدف واحد في كل منهما. وسجل أنجيه ستة أهداف واستقبل أربعة خلال هذه المباريات الخمس، ما يشير إلى قدرته على التسجيل مع الحفاظ على صلابة دفاعية معقولة.

حقق نيس فوزاً واحداً وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بالدوري. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على ليل، لكن ذلك جاء بعد هزيمة 3-0 أمام باريس إف سي وخسارة 1-0 أمام أوكسير. وتعادل 0-0 مع لوريان و1-1 مع لومان في المباراتين الأخريين. وسجل نيس أربعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس صعوبة تقديمه أداءً متماسكاً ومهيمناً.

أنجيه ضد نيس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز نيس 0-2 على ملعب ريمون كوبا في مارس 2026. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، يتفوق نيس في السجل الإجمالي بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لأنجيه، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل نيس تسعة أهداف في تلك المواجهات الخمس مقابل أربعة لأنجيه، وإن كانت النتائج المتفاوتة في هذه السلسلة تُظهر أن أياً من الفريقين لم يفرض هيمنته طوال الوقت.