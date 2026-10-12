يستضيف أنجيه فريق لوريان يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب ريمون كوبا في أنجيه.

في آخر مواجهة رسمية بينهما في فبراير 2026، فاز لوريان على أرضه 2-0 بفضل هدفي بابلو باجيس وجان فيكتور ماكينجو. ثم تغلب أنجيه على لوريان 2-1 في مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2026، بفضل هدفين سجلهما جيم أليفيينا في الشوط الأول.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة أنجيه ولوريان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أنجيه ولوريان في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

كيف تشتري تذاكر مباراة أنجيه ولوريان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة أنجيه ولوريان في الدوري الفرنسي على ملعب ريمون كوبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية لأنجيه: الخيار الأساسي والأكثر أمانًا هو الشراء مباشرة من منصة أنجيه الإلكترونية للتذاكر. تُباع التذاكر بسعرها الأصلي دون زيادات يفرضها وسطاء، وتحصلون على تذاكر إلكترونية موثّقة.

شبابيك التذاكر في ملعب ريمون كوبا: يمكن أيضًا شراء التذاكر مباشرة من شبابيك الملعب يوم المباراة، ما دامت التذاكر لم تنفد.

2. مدرج جماهير الفريق الضيف (لمشجعي لوريان)

الموقع الرسمي للوريان: ينبغي للمشجعين الضيوف الراغبين في الجلوس بالمدرج المخصص لهم في ملعب ريمون كوبا متابعة صفحة التذاكر الرسمية للوريان، إذ تُوزّع تذاكر هذا المدرج عادةً عبر النادي الضيف مباشرة.

3. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب تذاكر يطرحها بائعون في السوق الثانوية. وقد تتفاوت الأسعار على منصات إعادة البيع بحسب موقع المقعد والطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ولوريان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أنجيه ولوريان في الدوري الفرنسي على ملعب ريمون كوبا بحسب مستوى المدرج وفئة المقاعد وجهة الشراء:

1. التذاكر الرسمية للنادي (بالسعر الأصلي)

عند الشراء مباشرة عبر نظام التذاكر الرسمي لأنجيه أو شبابيك الملعب:

مستويات المدرجات خلف المرميين: نحو 15 إلى 25 يورو

مستويات المدرجات الجانبية والوسطى: نحو 30 إلى 60 يورو

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح عادةً بين 120 و250 يورو أو أكثر بحسب خدمات الطعام وإمكانية دخول الصالات المشمولة بالباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الأساسية، توفر منصات إعادة البيع مثل ستب هابتذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في سوق إعادة البيع:

المقاعد الأقل سعرًا أو خلف المرميين: تبدأ من نحو 30 إلى 40 يورو للتذكرة.

الفئتان العاديتان الثانية والأولى: تتراوح الأسعار عادةً بين 50 و90 يورو .

المقاعد المميزة في المدرجات الجانبية: تتراوح أسعارها بين 100 و140 يورو أو أكثر .

متوسط سعر إعادة البيع: يستقر عادةً عند نحو 85 إلى 90 يورو إجمالًا.

أنجيه ولوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أنجيه ولوريان

يدخل أنجيه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادل مرة واحدة وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت أحدث نتائجه فوزًا مريحًا على تروا 2-0، وحقق أيضًا خلال تلك الفترة فوزًا خارج أرضه على أوكسير بنتيجة 1-3. وأكمل تعادل سلبي مع لوهافر وخسارتان أمام رين وليل سجل مبارياته الخمس، ليعكسا صورة متباينة لكنها تتحسن.

أما لوريان، فحقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري. وفاز خارج أرضه على لانس 0-1، لكنه تعادل منذ ذلك الحين مع تولوز وخسر أمام لو مان. وكانت الهزيمة 1-2 أمام تروا أيضًا من النتائج المخيبة خلال تلك الفترة. وأظهر فريق دوجو قدرته على المنافسة، لكن النتائج لم تواكبه باستمرار.

أنجيه ولوريان: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الناديين في مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2026، وفاز فيها أنجيه 2-1. أما آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري الفرنسي، فكانت في فبراير 2026، حين فاز لوريان على أرضه 2-0. ويتفوق أنجيه في سجل المواجهات المباشرة خلال المباريات الخمس المسجلة بين الفريقين، رغم أن لوريان أظهر قدرته على الفوز على منافسه عندما تكون الظروف مواتية.