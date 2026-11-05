يستضيف أنجيه فريق لانس يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب ريمون كوبا في أنجيه.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في مارس 2026 على ملعب لانس، وفاز أصحاب الأرض بنتيجة 5-1. أما آخر فوز لأنجيه على لانس، فجاء في نوفمبر 2025، حين حقق انتصارًا ضيقًا على أرضه بنتيجة 1-0.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أنجيه ولانس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أنجيه ولانس في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة أنجيه ولانس على ملعب ريمون كوبا في أنجيه يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

كيف تشتري تذاكر مباراة أنجيه ولانس في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة أنجيه ولانس في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي للنادي (أنجيه): تحقق من منصة التذاكر الرسمية للنادي المضيف، أنجيه، للاطلاع على البيع الرسمي للتذاكر وتوافرها في مدرجات مشجعي الفريق المضيف وفترات أولوية الشراء للأعضاء.

تحقق من منصة التذاكر الرسمية للنادي المضيف، أنجيه، للاطلاع على البيع الرسمي للتذاكر وتوافرها في مدرجات مشجعي الفريق المضيف وفترات أولوية الشراء للأعضاء. الموقع الرسمي للنادي (لانس): زر بوابة التذاكر الرسمية لنادي لانس إذا كنت ترغب في الجلوس بالمدرج المخصص للمشجعين الضيوف أو الشراء عبر قنوات المشجعين المعتمدة لديه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ولانس في الدوري الفرنسي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة أنجيه ولانس المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرجات خلف المرميين: نحو 15 إلى 25 يورو لتذاكر الدخول الأساسية أو مدرجات المشجعين.

نحو لتذاكر الدخول الأساسية أو مدرجات المشجعين. المدرجات العادية (الجانبية والوسطى): تتراوح عادةً بين 30 و60 يورو بحسب موقع القطاع ومستوى المدرج.

تتراوح عادةً بين بحسب موقع القطاع ومستوى المدرج. المقاعد المميزة على جانبي الملعب والمقاعد الفاخرة: تتراوح بين 70 و110 يورو أو أكثر للمقاعد الوسطى الفاخرة القريبة من أرضية الملعب.

تتراوح بين للمقاعد الوسطى الفاخرة القريبة من أرضية الملعب. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح عادةً بين 120 و250 يورو أو أكثر بحسب إمكانية دخول الصالات والخدمات الغذائية المشمولة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من البيع المباشر للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات خلف المرميين والمستويات العليا: تبدأ الأسعار من نحو 45 إلى 55 يورو، بحسب مستوى الطلب العام في السوق.

تبدأ الأسعار من نحو 45 إلى 55 يورو، بحسب مستوى الطلب العام في السوق. المستوى العادي في المدرجات الجانبية: تتراوح الأسعار عمومًا بين 65 و95 يورو للمقاعد التي توفر رؤية جانبية جيدة.

تتراوح الأسعار عمومًا بين للمقاعد التي توفر رؤية جانبية جيدة. المقاعد الفاخرة والمدرجات التي نفدت تذاكرها: قد ترتفع الأسعار إلى 110 إلى 160 يورو أو أكثر عند نفاد الحصص الأصلية للناديين.

أنجيه ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أنجيه ولانس

حقق أنجيه فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع لوريان، بعد خسارتين متتاليتين أمام مارسيليا (5-2) وبريست (5-1). وكان انتصاره على تروا بنتيجة 2-0 في وقت سابق من هذه السلسلة فوزه الوحيد خلال المباريات الخمس. وسجل أنجيه ثلاثة أهداف فقط في هذه الفترة، بينما استقبلت شباكه عشرة أهداف، في سجل يعكس معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

فاز لانس بثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات وخسر اثنتين. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز على باريس إف سي بنتيجة 2-1 في الدوري الفرنسي، بعدما خسر أمام كلوب بروج بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب لانس على تروا خارج أرضه بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، وحقق فوزًا بنتيجة 2-1 على ليون في المسابقة نفسها. وسجل تسعة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال هذه المباريات الخمس.

أنجيه ضد لانس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز لانس بنتيجة 5-1 في مباراة أُقيمت على ملعبه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز لانس بأربع مباريات وأنجيه بواحدة، مع تفوق الفريق الضيف في هذه السلسلة الأخيرة. وجاء فوز أنجيه الوحيد في نوفمبر 2025 بنتيجة 1-0 على أرضه، لكن لانس فرض سيطرته على بقية المواجهات في ملعبي الفريقين.