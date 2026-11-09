يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الصربي على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم الخميس 1 أكتوبر، فيما يواصل يورجن كلوب خطواته الأولى في قيادة منتخب ألمانيا خلال موسم 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد في نوفمبر، ضمن جدول مباريات المجموعة A2 من المستوى الأول، التي تضم أيضًا هولندا واليونان.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن لشراء التذاكر.

متى تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول؟

تُقام مباراة ألمانيا ضد صربيا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، ولا تتوفر حاليًا معلومات رسمية بشأن البث التلفزيوني لهذه المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز أرينا

أين تشتري تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

تُطرح تذاكر مباراة ميونيخ أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، وعادةً ما تُمنح الأولوية للأعضاء قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام. وتمثل قنوات الاتحاد الصربي لكرة القدم الرسمية أول جهة يُلجأ إليها لشراء تذاكر مباراة الإياب في بلغراد.

إليك بعض الأمور التي ينبغي معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي : يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك أقرب إلى موعد كل مباراة

: يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك أقرب إلى موعد كل مباراة الأسعار المخفضة : يقدم الاتحاد الألماني خصومات تصل إلى 50% للأطفال وكبار السن والمتفرجين من ذوي الإعاقة، إضافة إلى خصم محدود لأعضاء بايرن ميونخ

: يقدم الاتحاد الألماني خصومات تصل إلى 50% للأطفال وكبار السن والمتفرجين من ذوي الإعاقة، إضافة إلى خصم محدود لأعضاء بايرن ميونخ ضمان استلام التذاكر : كل عملية شراء عبر ستب هاب مشمولة ببرنامج «FanProtect» التابع للمنصة، والذي يضمن للمشترين صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب قبل المباراة

: كل عملية شراء عبر ستب هاب مشمولة ببرنامج «FanProtect» التابع للمنصة، والذي يضمن للمشترين صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب قبل المباراة السوق الثانوية : يُعد ستب هاب خيارًا مناسبًا إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا للاهتمام الكبير الذي يولّده مشروع كلوب لإعادة بناء الفريق، يُنصح بحجز التذاكر مبكرًا لمباراتي هذه المواجهة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

تبدأ الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة ميونيخ عبر الاتحاد الألماني من نحو 65 يورو، وتنقسم التذاكر إلى خمس فئات في أنحاء ملعب أليانز أرينا، وصولًا إلى المقاعد المميزة في المنطقة الوسطى، مع توفر التذاكر بسعرها الأصلي ما دام رصيدها متاحًا. وتُحدد أسعار تذاكر مباراة بلغراد بالطريقة نفسها عبر الاتحاد الصربي لكرة القدم.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يُعد ستب هاب خيارًا مناسبًا، وفيما يلي تقدير تقريبي لما يمكن توقعه هناك:

أقل المقاعد سعرًا (ميونيخ): تبدأ الأسعار في السوق الثانوية من نحو 27 يورو، لكن الأسعار تختلف كثيرًا بحسب فئة المقاعد والبائع

تبدأ الأسعار في السوق الثانوية من نحو 27 يورو، لكن الأسعار تختلف كثيرًا بحسب فئة المقاعد والبائع مقاعد الفئة المتوسطة (ميونيخ): مقاعد في المنطقة الوسطى بمحاذاة خط منتصف الملعب، بأسعار أعلى بشكل ملحوظ

مقاعد في المنطقة الوسطى بمحاذاة خط منتصف الملعب، بأسعار أعلى بشكل ملحوظ مباراة الإياب في بلغراد: تكون أسعار التذاكر الأصلية عادةً أقل من أسعار مباراة أليانز أرينا، لكن المعروض قد ينخفض مع اقتراب موعد المباراة

كما هو الحال مع أي مباراة دولية يُتوقع إقبال كبير عليها، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا يُعد حجز مقعدك مبكرًا الخيار الأكثر أمانًا عادةً إذا كانت ميزانيتك محدودة.

ستب هاب خيار مناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويعرض خيارات واسعة للمقاعد في المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، إلى جانب عروض لتذاكر مباراة الإياب في بلغراد.

ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

سجل نتائج ألمانيا وصربيا

فاز منتخب ألمانيا في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع باراغواي في كأس العالم يوم 29 يونيو، مما أدى إلى خروجه من البطولة. وكان قد خسر أيضًا أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في وقت سابق من المسابقة، لكنه أظهر قدرته الهجومية بالفوز على كوراساو بنتيجة 7-1 وعلى ساحل العاج بنتيجة 2-1. وسجل المنتخب الألماني 13 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال المباريات الخمس.

فاز منتخب صربيا في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام المكسيك بنتيجة 5-1، كما خسر أمام كل من الرأس الأخضر وإسبانيا بنتيجة 3-0. وفاز في مباراتيه الأخريين على السعودية ولاتفيا بنتيجة 2-1 في كل منهما. وسجل منتخب صربيا ثمانية أهداف واستقبلت شباكه 14 هدفًا خلال المباريات الخمس.

ألمانيا ضد صربيا: سجل المواجهات الأخيرة

شهدت آخر مواجهة بين المنتخبين تعادل ألمانيا وصربيا 1-1 في مباراة ودية في مارس 2019. وفي المباريات الأربع المسجلة بينهما، فاز منتخب ألمانيا مرتين، وفاز منتخب صربيا مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء فوز صربيا الوحيد في كأس العالم 2010، عندما فازت بنتيجة 1-0 يوم 18 يونيو في دور المجموعات.