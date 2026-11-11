يستضيف أستون فيلا كريستال بالاس يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب فيلا بارك في برمنجهام.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في 7 يناير 2026، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0 بعد مباراة متكافئة على ملعب سيلهرست بارك. وقبل ذلك التعادل، حقق كريستال بالاس فوزًا كبيرًا على أستون فيلا بنتيجة 3-0 على ملعب فيلا بارك في أغسطس 2025.

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متى تبدأ مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس على ملعب فيلا بارك في برمنجهام يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 10:00 فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لأستون فيلا: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لأستون فيلا، وقد يتطلب ذلك عادةً الحصول على عضوية «كلاريت» أو الاشتراك في التذاكر الموسمية، بحسب مرحلة البيع وتوافر التذاكر.

يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لأستون فيلا، وقد يتطلب ذلك عادةً الحصول على عضوية «كلاريت» أو الاشتراك في التذاكر الموسمية، بحسب مرحلة البيع وتوافر التذاكر. منصة التذاكر الرسمية لكريستال بالاس: يمكن لجماهير الفريق الضيف التقدم للحصول على تذاكر من الحصة الرسمية المخصصة لكريستال بالاس، والتي تُوزع بناءً على نقاط الولاء وحالة الاشتراك في التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين: تتراوح بين 44٫50 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين . التذاكر المخفضة: تتراوح بين 22 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين . تذاكر الناشئين: تبدأ أسعارها من 13٫50 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ أسعارها من نحو 190 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد المميزة وباقات الضيافة: تتراوح أسعارها من 121 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 700 جنيه إسترليني.

أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أستون فيلا وكريستال بالاس الأخيرة

حقق أستون فيلا فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته خسارة أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء أبرز انتصارات أستون فيلا خلال هذه السلسلة على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

حقق كريستال بالاس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه خسارة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء انتصاره الوحيد خلال هذه السلسلة على فولهام في كأس كاراباو، كما خسر بالاس أمام برايتون بنتيجة 5-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أربعة أهداف واستقبل عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

أستون فيلا وكريستال بالاس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 7 يناير 2026، حين تعادل كريستال بالاس وأستون فيلا 0-0 على ملعب سيلهرست بارك. وقبلها، استضاف أستون فيلا كريستال بالاس في أغسطس 2025 وخسر 3-0 على ملعب فيلا بارك. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، يتفوق كريستال بالاس بثلاثة انتصارات مقابل عدم تحقيق أستون فيلا أي فوز وتعادلهما مرتين، ومن بين تلك المباريات فوز بالاس 3-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب سيلهرست بارك في أبريل 2025، وفوزه 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2025.