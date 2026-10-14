يستضيف أستون فيلا فريق فولهام يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنجهام.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، في أبريل 2026، حقق فولهام فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ملعب كرافن كوتيدج. وبالنظر إلى المواجهات الأخيرة بينهما في مختلف المسابقات، تفوق أستون فيلا عمومًا، إذ فاز بثلاث من آخر خمس مباريات رسمية جمعتهما قبل هذه المواجهة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة أستون فيلا وفولهام على ملعب فيلا بارك في برمنجهام، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 16:00 فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك استكشاف عدة خيارات بحسب التوافر وما تفضله:

1. القنوات الرسمية للناديين

مكاتب التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك التحقق مباشرة عبر الموقعين الرسميين لأستون فيلا أو فولهام. وفي المباريات التي تُقام على أرض الفريق، تُتاح التذاكر أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرحها للبيع العام وفقًا لتوافرها.

باقات الضيافة الرسمية: يقدم الناديان باقات ضيافة مميزة يوم المباراة، تشمل مقاعد مبطنة وخيارات لتناول الطعام وإمكانية دخول صالات الضيافة. ويمكن شراء هذه الباقات مباشرة عبر الموقعين الرسميين للناديين حتى في حال نفاد تذاكر الدخول العادية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وفولهام بحسب فئة المقاعد وحالة العضوية ونوع الباقة.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية للبالغين: تتراوح عادة بين 49 و99 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب منطقة الجلوس المحددة.

التذاكر المخفضة: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة، مثل تلك المخصصة لمن تبلغ أعمارهم 66 عامًا فأكثر، والشباب دون 21 عامًا، وأفراد القوات المسلحة، عمومًا بين 41 و89 جنيهًا إسترلينيًا .

تذاكر الناشئين والأطفال: تنخفض أسعار تذاكر المشجعين الأصغر سنًا والأطفال انخفاضًا ملحوظًا، إذ تتراوح أسعار فئات الناشئين غالبًا بين 21 و50 جنيهًا إسترلينيًا بحسب الفئة.

عضوية النادي: لشراء التذاكر من القنوات الأساسية بسعرها الأصلي، تبلغ تكلفة عضوية النادي للبالغين نحو 50 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا ، شاملة الرسوم الإلزامية، بوصفها شرطًا مسبقًا.

باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار تجارب الضيافة المميزة يوم المباراة، التي تشمل دخول صالات الضيافة وخيارات تناول الطعام، من أكثر من 130 جنيهًا إسترلينيًا ، وقد ترتفع كثيرًا بحسب فئة الباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هابتذاكر بأسعار تتحدد بحسب الطلب في السوق:

الأسعار الأولية لإعادة البيع: تبدأ أسعار التذاكر من نحو 60 إلى 90 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرميين، بحسب الطلب.

متوسط الأسعار في السوق: تتراوح أسعار المقاعد العادية عبر مواقع إعادة البيع الشائعة عمومًا بين 100 و200 جنيه إسترليني ، وتتغير الأسعار بحسب اقتراب موعد المباراة والمستوى الحالي للفريقين.

المقاعد المميزة في سوق إعادة البيع: غالبًا ما تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة على جانبي الملعب أو في المدرجات السفلية الأقرب إلى أرضية الملعب، عبر سوق إعادة البيع، بين 200 و400 جنيه إسترليني أو أكثر .

أستون فيلا ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أستون فيلا وفولهام

يدخل أستون فيلا هذه المواجهة بسجل متباين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، حقق خلالها فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وكانت أفضل نتائجه في تلك الفترة الفوز 3-2 خارج أرضه على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أظهر الفوز 3-2 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا قدرة فريق إيمري على تقديم أداء جيد خارج أرضه. وتبقى الهزيمة 2-1 على أرضه أمام نوتنجهام فورست أسوأ نتائج تلك الفترة. وسجل فيلا تسعة أهداف في المباريات الخمس واستقبل سبعة، ما يشير إلى فريق يصنع الفرص لكنه لا يزال يعاني دفاعيًا.

وتكشف مباريات فولهام الخمس الأخيرة عن فريق عانى من تذبذب النتائج، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين. وانتهت أحدث مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل 1-1 على أرض مانشستر يونايتد، بعد تعادل سلبي على أرض ليفربول. وكان الفوز خارج أرضه على وست هام يونايتد في كأس كاراباو أبرز نتائجه، لكن هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام كريستال بالاس وسندرلاند في وقت سابق من تلك الفترة تبرزان التحديات التي واجهها فريق أربيلوا. وسجل فولهام ستة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

أستون فيلا ضد فولهام: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين حقق فولهام فوزًا بنتيجة 1-0 على أرضه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات، يمتلك فيلا السجل الأفضل إجمالًا، إذ فاز بثلاث من المباريات الخمس، بينما حقق فولهام فوزًا واحدًا، وآلت مباراة أخرى أيضًا لصالح فولهام. وكان الفوز 3-1 على أرضه في سبتمبر 2025 أكثر نتائج فيلا إقناعًا في هذه السلسلة.