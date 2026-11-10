يستضيف أستون فيلا فريق إيفرتون يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنجهام.

اتسمت مواجهاتهما الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بتنافس تكتيكي متقارب، من أبرزها فوز إيفرتون بفارق ضئيل 1-0 على ملعب فيلا بارك. وقبل ذلك الفوز الصعب خارج أرضه، تعادل الفريقان سلبيًا في مباراة حذرة على ملعب جوديسون بارك في سبتمبر 2025.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة أستون فيلا وإيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة أستون فيلا وإيفرتون على ملعب فيلا بارك في برمنجهام يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 2 ديسمبر 2026 - 15:15 فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا وإيفرتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لأستون فيلا، إذا كنت من مشجعي الفريق المضيف، أو بوابة التذاكر الرسمية لإيفرتون، إذا كنت من مشجعي الفريق الضيف، شريطة امتلاك العضوية المطلوبة واستيفاء معايير نقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وإيفرتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية للبالغين: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 61 و115 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها تقريبًا بين . التذاكر المخفضة: تتراوح أسعارها عمومًا بين نحو 46٫50 و88 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها عمومًا بين نحو . تذاكر الناشئين: تبدأ أسعارها من نحو 29٫50 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها من نحو . العضوية المطلوبة في النادي: تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 59٫95 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الأسعار الأولية لإعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 65 إلى 82 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عمومًا من نحو . متوسط الأسعار في السوق: يبدأ عمومًا من نحو 115 إلى 180 جنيهًا إسترلينيًا .

يبدأ عمومًا من نحو . باقات الضيافة: تبدأ أسعارها من 120 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر.

أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أستون فيلا وإيفرتون

فاز أستون فيلا في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-1 على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق خلال هذه السلسلة فوزًا 6-0 على فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وسجل أستون فيلا 13 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس، وكانت نقاطه الوحيدة المهدرة في تعادل 2-2 خارج أرضه مع برينتفورد.

فاز إيفرتون في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-0 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 2-0 أمام تشيلسي خلال هذه السلسلة. وتعادل إيفرتون 2-2 مع هال سيتي، وحقق فوزين على إيبسويتش تاون وولفرهامبتون واندررز في وقت سابق منها.

أستون فيلا وإيفرتون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، حين فاز إيفرتون 1-0 على ملعب فيلا بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق أستون فيلا بفوزين مقابل فوز واحد لإيفرتون، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وكان أبرز نتائج أستون فيلا في تلك المباريات فوزه 3-2 على أرضه في سبتمبر 2024.