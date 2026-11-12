يستضيف أتلتيك بيلباو ريال مدريد يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب سان ماميس في بيلباو.

وجرت آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري في مايو 2026، وانتهت بفوز ريال مدريد 4-2 في مباراة شهدت تسجيل ستة أهداف. وتفوّق ريال مدريد في المواجهات المباشرة الأخيرة، رغم أن مباريات الغريمين التاريخيين تشهد بانتظام نتائج متقاربة ومنافسة قوية.

يقدّم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد على ملعب سان ماميس في بيلباو يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 سان ماميس

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات شراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية: يمكنكم شراء تذاكر مقاعد أصحاب الأرض مباشرةً عبر الموقع الرسمي لأتلتيك بيلباو أو مكتب التذاكر التابع له، أو عبر القنوات الرسمية لريال مدريد إذا كنتم تبحثون عن تذاكر مخصصة لجمهور الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية (الفئات القياسية): تتراوح عادةً بين نحو 50 و130 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عمومًا من نحو 250 إلى أكثر من 500 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية ومقاعد المدرجات العلوية: تبدأ عادةً من نحو 150 إلى 250 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد على جانبي الملعب والمدرجات السفلية وتذاكر إعادة البيع المميزة: تتراوح أسعارها غالبًا بين 300 وأكثر من 500 يورو.

أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيك بيلباو وريال مدريد

حقق أتلتيك بيلباو ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزه 2-1 على ريال سوسييداد في الدوري الإسباني يوم 1 نوفمبر، بعد انتصاره 4-0 على خيتافي وفوزه 1-6 على إيه إي برات في كأس ملك إسبانيا. وجاءت خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1 يوم 21 أكتوبر. وسجل صاحب الأرض 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، فيما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

فاز ريال مدريد في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا سبعة أهداف فقط. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا يوم 4 نوفمبر، بعدما تغلب 3-0 على راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني. وتشمل تلك السلسلة أيضًا فوزه 1-2 خارج أرضه على برشلونة وانتصاره 4-1 على إشبيلية، ما يؤكد ثبات مستوى فريق مورينيو في المنافسات المحلية والأوروبية.

أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 23 مايو 2026، حين تغلب ريال مدريد على أتلتيك بيلباو 4-2 في الدوري الإسباني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد أربع مرات وأتلتيك بيلباو مرة واحدة، وجاء انتصار الفريق الباسكي الوحيد بنتيجة 2-1 على أرضه في ديسمبر 2024. وسجل مدريد 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل ستة أهداف لأتلتيك.