يستضيف أتلتيك بيلباو ريال سوسيداد يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب سان ماميس في بيلباو.

تاريخيًا، تتسم المواجهات المباشرة بين الفريقين بتنافس شديد، تغذّيه الكبرياء والرغبة في فرض الهيمنة الإقليمية وشغف جماهيرهما في أنحاء إقليم الباسك. وفي أحدث مواجهاتهما الرسمية، خلال نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2025–2026، تفوق ريال سوسيداد بحسمه المواجهة بنتيجة إجمالية ضئيلة بلغت 1-0 على مدار مباراتي الذهاب والإياب.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد على ملعب سان ماميس في بيلباو يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 15:00 سان ماميس

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يمكنك الاختيار من بين عدة خيارات رسمية وفي سوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي لنادي أتلتيك: يمكنك شراء تذاكر الدخول العادية أو باقات ضيافة كبار الشخصيات مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي أتلتيك. ويحصل أعضاء «كلوب أتلتيك» أيضًا على فرصة الشراء المبكر.

شباك التذاكر الرسمي: قد تتوفر أحيانًا تذاكر ورقية أو مساعدة متعلقة بيوم المباراة عبر شبابيك التذاكر في ملعب سان ماميس بمدينة بيلباو خلال الفترة التي تسبق المباراة.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العادية: تتراوح أسعار التذاكر العادية المشتراة مباشرة من النادي عادةً بين 30 و240 يورو ، بحسب فئة المقعد وموقعه المحدد داخل ملعب سان ماميس.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة مباشرة من النادي، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هبتعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ الأسعار من نحو 150 إلى 260 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد ذات الرؤية العادية، وترتفع الأسعار المعروضة في المتوسط بسبب الإقبال الكبير على ديربي الباسك.

المقاعد المميزة ومقاعد الفئة الأولى المعاد بيعها: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والمقاعد ذات الرؤية المركزية بين 270 و500 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة.

باقات الضيافة وكبار الشخصيات المعاد بيعها: تبدأ أسعار باقات الضيافة وكبار الشخصيات المعاد بيعها عمومًا من نحو 340 إلى 370 يورو ، وترتفع بحسب التوافر.

أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد

حقق أتلتيك بيلباو انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 على أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس، بعد تعادله 1-1 مع إلتشي. وكان أبرز نتائجه خلال تلك الفترة الفوز 3-0 على أتلتيكو مدريد في سان ماميس، إلى جانب انتصاره 2-0 خارج أرضه على سيلتا فيجو. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام برشلونة بنتيجة 2-0. وسجل بيلباو ستة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

فاز ريال سوسيداد في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 3-2 خارج أرضه على فالنسيا في الدوري الإسباني، كما تغلب على إلتشي 3-2 خارج أرضه. وخسر 3-0 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري، وسقط بنتيجة 1-2 أمام بورنموث في الدوري الأوروبي. وسجل سوسيداد تسعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ملك إسبانيا يوم 4 مارس 2026، حين فاز ريال سوسيداد على أتلتيك بيلباو 1-0. والتقى الفريقان أيضًا في المسابقة نفسها في وقت سابق من ذلك الموسم، وفاز سوسيداد 1-0 في سان ماميس في فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ريال سوسيداد ثلاثة انتصارات مقابل عدم تحقيق أتلتيك بيلباو أي انتصار، وانتهت مباراتان بالتعادل، رغم فوز بيلباو 3-2 على سوسيداد في ملعبه في نوفمبر 2025 بالدوري الإسباني، ما يُظهر استمرار احتدام المنافسة بينهما.