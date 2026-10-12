يستضيف أتلتيك بلباو فريق خيتافي يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب سان ماميس في بلباو.

تاريخيًا، اتسمت مواجهات الفريقين بالتكافؤ والتنافس الشديد، وكان التعادل النتيجة الأكثر تكرارًا في جميع لقاءاتهما بالدوري الإسباني. وفي آخر مواجهة بينهما بالدوري، في أبريل 2026، فاز خيتافي على أتلتيك بلباو 2-0 على ملعب كوليسيوم.

تقدّم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي على ملعب سان ماميس في بلباو، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 10 25 أكتوبر 2026 - 09:00 سان ماميس

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي على ملعب سان ماميس، تتوفر عدة خيارات رسمية وفي السوق الثانوية، وفقًا لتفضيلاتك وتوافر التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

البيع للجمهور العام: تُباع تذاكر الدخول العام الرسمية مباشرة عبر الموقع الرسمي لأتلتيك بلباو وفي شبابيك التذاكر بملعب سان ماميس. ويبدأ البيع للجمهور عادة قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

البيع المسبق لأعضاء النادي وحاملي بطاقة «كلوب أتلتيك»: يحظى أعضاء النادي الرسميون أو حاملو بطاقة المشجعين «كلوب أتلتيك» بأولوية شراء ما يصل إلى تذكرتين لكل مشجع، وذلك عادة قبل بدء البيع للجمهور العام بنحو 3 إلى 4 أيام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي على ملعب سان ماميس بحسب موقع المقعد وقناة البيع:

1. الأسعار الرسمية للنادي

المدرج العلوي وخلف المرميين (فوندوس): من 30 إلى 55 يورو

المستوى السفلي والمدرجات الجانبية (المدرج الرئيسي / الشرقي): من 60 إلى 110 يورو

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: من 180 إلى 300 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هبالتذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الفئة الأساسية / الدخول العام: من 73 إلى 85 يورو

المقاعد الجانبية من الفئة المتوسطة: من 90 إلى 150 يورو

الفئة الأولى وإعادة بيع التذاكر المميزة: من 160 إلى 250 يورو فأكثر

أتلتيك بلباو ضد خيتافي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيك بلباو وخيتافي

حقق أتلتيك بلباو انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 على أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 19 سبتمبر، كما تعادل 1-1 مع إلتشي. وكانت أبرز نتائجه خلال تلك الفترة الفوز على أتلتيكو مدريد 3-0 على أرضه يوم 5 سبتمبر. وجاءت هزيمة بلباو الوحيدة أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في أغسطس.

حقق خيتافي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز على مالاجا 1-0 يوم 20 سبتمبر، لينهي بذلك سلسلة من هزيمتين متتاليتين. وقبل ذلك، تعادل فريق بوردالاس 1-1 مع كل من ديبورتيفو دي آ كورونيا وسيلتا فيجو، وخسر 1-0 أمام كل من ريال بيتيس وأوساسونا.

أتلتيك بلباو ضد خيتافي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 5 أبريل 2026، حين فاز خيتافي على أتلتيك بلباو 2-0 على أرضه. وقبل ذلك، فاز أتلتيك بلباو خارج أرضه على خيتافي 1-0 في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق أتلتيك بلباو ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لخيتافي، وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 1-1 على ملعب سان ماميس في أغسطس 2024.