يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال بيتيس يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

تشمل هيمنة أتلتيكو الأخيرة في هذه المواجهة فوزه المقنع على أرضه 4-1 في الدوري الإسباني في مايو 2025، وانتصاره الكبير 5-0 في كأس ملك إسبانيا في فبراير 2026. وقبل هذه المواجهات الأخيرة، حقق ريال بيتيس انتصارات في هذه المواجهة، منها فوز شاق خارج أرضه 1-0 في أكتوبر 2024.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في مدريد يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد (نادي أتلتيكو دي مدريد) أو الموقع الرسمي لريال بيتيس، وهما المصدران الأساسيان والأكثر أمانًا للحصول على التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

فوندو سور (المدرج الجنوبي خلف المرمى): تبدأ من 40 يورو .

تبدأ من . فوندو نورتي (المدرج الشمالي خلف المرمى): تبدأ من 60 يورو .

تبدأ من . لاتيرال أويستي (المدرج الغربي الجانبي): تبدأ من 60 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية / أقسام الدخول العام: تبدأ من نحو 52 إلى 75 يورو .

تبدأ من نحو . مقاعد المستوى الأوسط على جانبي الملعب: تتراوح عادةً بين 200 و310 يورو.

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وريال بيتيس

فاز أتلتيكو مدريد بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات وتعادل في واحدة، وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 0-2. وفي الدوري الإسباني، حافظ على مستواه، إذ تغلب على ليفانتي 2-0 خارج أرضه وديبورتيفو دي أ كورونيا 1-0 على أرضه. وسجل أتلتيكو خمسة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس، وجاء أحدث انتصار له في الدوري على حساب إسبانيول.

حقق ريال بيتيس فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وخسر في أحدث مبارياته 2-1 أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 4 نوفمبر، فيما كانت أثقل هزائمه خلال هذه الفترة بنتيجة 5-2 أمام برشلونة في الدوري الإسباني. وتغلب بيتيس على فينورد 1-0 في أوروبا، ثم فاز على ملقة 2-1 في الدوري الإسباني، مسجلًا ستة أهداف ومستقبلًا تسعة خلال المباريات الخمس.

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في الدوري الإسباني يوم 8 فبراير 2026، حين فاز ريال بيتيس 1-0 على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو. ويتفوق أتلتيكو مدريد بوضوح في آخر خمس مواجهات مباشرة، إذ حقق ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لبيتيس، من بينها فوزه الكبير عليه 5-0 في كأس ملك إسبانيا في فبراير 2026، وانتصاره على أرضه 4-1 في الدوري الإسباني في مايو 2025. وفاز بيتيس مرتين خلال هذه الفترة، من بينهما انتصار على أرضه 1-0 في أكتوبر 2024.