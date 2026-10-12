يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ديبورتيفو لا كورونيا يوم السبت 24 أكتوبر 2026، على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

والتقى الفريقان مؤخرًا في كأس ملك إسبانيا في يناير 2026، حين سجل أنطوان جريزمان هدف الحسم في فوز أتلتيكو 1-0. وتمثل مباراتهما المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو فصلًا جديدًا في هذا التنافس التاريخي، بينما يسعى كلا الناديين إلى حصد نقاط مهمة في موسم 2026-27.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 10 24 أكتوبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد: الخيار الأكثر أمانًا ومباشرة. يحصل أعضاء النادي عادةً على أولوية الشراء، ثم تُطرح المقاعد المتبقية للجمهور.

شباك تذاكر الملعب: يمكنك شراء التذاكر المتبقية المخصصة للجمهور مباشرةً من شباك تذاكر ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد خلال الفترة التي تسبق يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر هذه المباراة على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو بحسب موقع المقعد والجهة التي تشتري منها:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام بالسعر الأصلي: تبدأ أسعار تذاكر المباراة العادية عمومًا من نحو 35 إلى 45 يورو لمقاعد المدرجات العلوية خلف المرميين (فوندو نورتي / فوندو سور).

مقاعد الفئة المتوسطة: تتراوح أسعار مقاعد المدرجات الجانبية العلوية والسفلية (لاتيرال إستي / لاتيرال أويستي) عادةً بين 60 و110 يورو .

المقاعد المميزة: تتراوح أسعار الصفوف السفلية في وسط المدرجات، القريبة من أرض الملعب، بين 120 و180 يورو .

خصم أعضاء النادي: يحصل أعضاء النادي الرسميون عادةً على خصم يتراوح بين 10% و20% من الأسعار الأصلية للتذاكر المخصصة للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات بيع النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هبالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أرخص التذاكر المتاحة: تتراوح الأسعار الابتدائية على منصات إعادة البيع عمومًا بين 40 و75 يورو .

متوسط السعر: يتراوح متوسط سعر التذاكر العادية غير المخصصة لكبار الشخصيات بين 150 و185 يورو .

كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار خيارات الضيافة الرسمية والدخول إلى الصالات من نحو 250 إلى أكثر من 450 يورو .

أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المباراة وهو يقدم مستويات قوية محليًا، بعدما فاز بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وأسفرت مباراته الأخيرة عن فوز شاق 2-1 على ريال مدريد في ديربي الدوري الإسباني، وهي نتيجة أبرزت قدرته على التألق في اللحظات الحاسمة. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، كان فريق سيميوني أكثر حسمًا، إذ سجل أربعة أهداف دون رد أمام أوساسونا، وفاز 3-0 خارج أرضه على ريال سوسييداد. ويشير فوزاه المتتاليان في الدوري، اللذان جاءا على جانبي نتيجة الديربي، إلى أنه بات يتمتع بثبات حقيقي في الأداء الهجومي. ولم يتعرض خلال تلك الفترة للهزيمة إلا أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني. وأظهر في مبارياته الخمس قدرة على تسجيل الكثير من الأهداف، مع الحفاظ على تنافسيته على أعلى مستوى.

يدخل ديبورتيفو المباراة بنتائج أكثر تفاوتًا، إذ حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام ريال بيتيس، مواصلًا حصد النقاط بصعوبة بدلًا من تحقيق انتصارات مريحة. وكان أبرز ما قدمه مؤخرًا فوزه 3-2 خارج أرضه على فياريال، ما أظهر خطورته في الهجمات المرتدة. وخسر 1-0 أمام إشبيلية وتعادل 1-1 مع خيتافي خلال هذه الفترة، ما يشير إلى أنه يجد صعوبة في فرض سيطرته، لكنه لا يُهزم بسهولة.

أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ملك إسبانيا في يناير 2026، حين فاز أتلتيكو مدريد 1-0 خارج أرضه على ديبورتيفو لا كورونيا. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، كان أتلتيكو الطرف المهيمن، إذ حقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أن يتعرض لأي هزيمة. ولم يتمكن ديبورتيفو بعد من هزيمة أتلتيكو في المواجهات الواردة بهذه البيانات، وتعكس الحصيلة الإجمالية للأهداف في تلك المباريات الفارق في المستوى بين الفريقين.