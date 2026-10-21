في آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، يتفوق برشلونة بفارق طفيف، إذ حقق ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لأتلتيكو مدريد.

وجمعت آخر مباراة رسمية بينهما الفريقين في 14 أبريل 2026 بدوري أبطال أوروبا، حين حقق برشلونة فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو.

متى تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 8 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

تتوافر عدة طرق للحصول على تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو، بحسب توافر التذاكر وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة هي شراء تذاكر المباراة العادية أو التذاكر المخصصة للأعضاء عبر الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد أو مكتب التذاكر التابع له، باعتباره الفريق المستضيف للمباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بحسب قناة البيع وموقع المقعد. وفيما يلي تفصيل للتكاليف التقديرية باليورو، سواء عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

مقاعد الدخول العام أو المدرجات العلوية: تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 50 و130 يورو ، بحسب موقع المقاعد في صفوف المدرجات العلوية.

المدرجات السفلية والجانبية: تتراوح أسعار التذاكر العادية في المدرجات السفلية وعلى جانبي الملعب الطويلين عمومًا بين 140 و280 يورو .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ خيارات الضيافة المميزة للنادي من نحو 340 يورو ، وترتفع بحسب خدمات الطعام والمزايا المتاحة في قاعات الضيافة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأصلية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية: تبدأ أسعار تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا عادةً من نحو 110 إلى 140 يورو .

مقاعد المستوى الأوسط والزوايا: تتراوح أسعار المقاعد العادية في الأقسام المتوسطة عمومًا بين 220 و450 يورو ، بحسب الطلب في السوق وقت الشراء.

مقاعد المدرجات السفلية والمقاعد المميزة بمحاذاة خط التماس: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية المميزة بمحاذاة خطي التماس وفي أقسام المدرجات السفلية غالبًا بين 500 و900 يورو أو أكثر ، بينما تتجاوز ترقيات الضيافة الحصرية لكبار الشخصيات على منصات إعادة البيع في كثير من الأحيان 1,000 يورو .

أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وبرشلونة

فاز أتلتيكو مدريد بثلاث من آخر خمس مباريات له وخسر اثنتين، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا ستة خلال هذه السلسلة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 على ريال مدريد في الدوري الإسباني يوم 20 سبتمبر، وهي نتيجة أظهرت قدرته على تقديم أداء قوي في المباريات الكبرى. كما سجل أربعة أهداف دون رد أمام أوساسونا، لكن خسارتيه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني تُظهران تذبذب مستوى فريق سيميوني في مختلف المسابقات.

فاز برشلونة بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها دون أي هزيمة، مسجلًا 20 هدفًا ومستقبلًا تسعة فقط خلال تلك الفترة. وكان آخر انتصارات فريق فليك على إشبيلية بنتيجة 3-1 خارج أرضه في الدوري الإسباني يوم 19 سبتمبر، كما يؤكد فوزه الكبير على راسينج سانتاندير بنتيجة 7-2 قبل ذلك بثلاثة أيام خطورته الهجومية قبل هذه المباراة. وتمثل خمسة انتصارات من خمس مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا سلسلة نتائج تجعل برشلونة الفريق الأبرز في إسبانيا حاليًا.

أتلتيكو مدريد وبرشلونة: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 14 أبريل، حين فاز برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، فاز برشلونة ثلاث مرات مقابل انتصارين لأتلتيكو مدريد، والتقى الفريقان أيضًا في كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني في وقت سابق من عام 2026. وسجل برشلونة 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس مقابل ثمانية لأتلتيكو، ما يمنح الفريق الضيف أفضلية طفيفة في النتائج والأهداف خلال مواجهاتهما الأخيرة.