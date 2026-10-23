يتفوق بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين، إذ حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، مقابل انتصار واحد لأتلتيكو مدريد وتعادل واحد.

يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بعد نتائج متباينة محليًا وأوروبيًا، بينما قدم بايرن ميونخ أداءً قويًا في جميع المسابقات، وسجل عددًا كبيرًا من الأهداف في مبارياته الأخيرة.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، فتتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

قنوات بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة بوابة أتلتيكو مدريد الرسمية لبيع التذاكر عبر الإنترنت، بصفته النادي المضيف، أو منصة بايرن ميونخ الرسمية لبيع التذاكر. تُطرح التذاكر المباعة مباشرة عبر الناديين عادةً للأعضاء أولًا وبأسعارها الأصلية، لكن المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا كهذه غالبًا ما تنفد تذاكرها سريعًا أو تتطلب عضوية النادي.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة الأولى: من 160 إلى 300 يورو

الفئة الثانية: من 150 إلى 280 يورو

الفئة الثالثة: من 140 إلى 250 يورو

الفئة الرابعة: من 140 إلى 250 يورو

مقاعد كبار الشخصيات والضيافة: من 500 إلى 1,000 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المستوى العلوي والدخول العام: من 130 إلى 145 يورو

المستوى المتوسط ومقاعد الفئتين الثانية والثالثة: من 180 إلى 250 يورو

المقاعد المميزة في المستوى السفلي: من 250 إلى 400 يورو فأكثر

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 320 إلى 500 يورو فأكثر

أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على ريال مدريد 2-1 في الدوري الإسباني يوم 20 سبتمبر، بعدما فاز على أوساسونا 4-0 وتغلب خارج أرضه على ريال سوسيداد 3-0. وفي مقابل هذه الانتصارات الثلاثة، خسر أمام ليفربول 2-1 في دوري أبطال أوروبا وأمام أتلتيك بيلباو 3-0 في الدوري الإسباني. وسجل أتلتيكو 10 أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

قدم بايرن ميونخ أداءً قويًا، إذ فاز بأربع من آخر خمس مباريات له وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز على يونيون برلين 7-0 في الدوري الألماني يوم 18 سبتمبر، كما تغلب على بودو/غليمت 5-0 في دوري أبطال أوروبا. وجاء تعثره الوحيد بالتعادل 0-0 خارج أرضه أمام شالكه 04 في الدوري الألماني. وسجل بايرن 15 هدفًا في تلك المباريات الخمس ولم يستقبل أي هدف.

أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في دوري أبطال أوروبا يوم 1 ديسمبر 2020، حين تعادل أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو. ويتفوق بايرن في آخر خمس مواجهات مباشرة بثلاثة انتصارات، مقابل انتصار واحد لأتلتيكو وتعادل واحد. وسجل بايرن ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المواجهات، التي تضمنت فوزه على أتلتيكو 4-0 في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2020.