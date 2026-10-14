يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق هامبورغ يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

وجرت آخر مواجهة بينهما في دوري الدرجة الأولى في مايو 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك، حيث انتزع هامبورغ فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1. وقبل تلك المباراة، تعادل الفريقان 1-1 في مواجهتهما بالدوري في ديسمبر 2025.

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متى تبدأ مباراة آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 8 1 نوفمبر 2026 - 11:30 كومرتسبانك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ المقبلة في الدوري الألماني على ملعب دويتشه بنك بارك، يمكنك الاطلاع على الخيارات الرئيسية التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

متاجر التذاكر الرسمية للناديين: تُعد بوابتا بيع التذاكر الرسميتان لآينتراخت فرانكفورت وهامبورغ عبر الإنترنت الطريق الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر بسعرها الأصلي، وعادةً ما يحظى الأعضاء وحاملو التذاكر الموسمية بأولوية الشراء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ المقبلة في الدوري الألماني بحسب شرائها من المصادر الرسمية للناديين أو من منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف (شتِهبلاتس): من 18 إلى 24 يورو للمدرجات خلف المرميين.

مقاعد الفئتين 4 و5 (المدرجات العلوية والأركان): من 35 إلى 50 يورو للمقاعد ذات الرؤية المعتادة، والأبعد عن أرض الملعب.

مقاعد الفئتين 2 و3 (على جانبي الملعب): من 50 إلى 75 يورو للمقاعد التي توفر رؤية من مستوى متوسط على امتداد الجانب الطويل للملعب.

مقاعد الفئة 1 والمقاعد المميزة (وسط المدرجات السفلية): من 75 إلى أكثر من 90 يورو للمقاعد التي توفر أفضل رؤية من الوسط قرب خط منتصف الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا (المدرجات العلوية / الدخول العام): من 60 إلى أكثر من 110 يورو بحسب توافر التذاكر ومستوى الطلب الحالي.

المقاعد الجانبية والمقاعد الأفضل موقعًا: من 110 إلى أكثر من 250 يورو مقابل زوايا رؤية أفضل وإطلالة من وسط الملعب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة:من 250 إلى أكثر من 500 يورو للمباراة الواحدة، وتشمل دخول الصالات الخاصة وخدمات طعام مميزة.

آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ

يدخل فرانكفورت المباراة بسجل متباين في آخر أربع مباريات له بالدوري الألماني، حقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، إلى جانب فوز عريض على إس سي سانت توينيس في كأس ألمانيا. وانتهت أحدث مبارياته بالدوري بالتعادل 2-2 أمام فرايبورغ، فيما خسر 4-1 أمام أوغسبورغ في وقت سابق من سبتمبر. ويظل فوزه 3-1 خارج أرضه على ماينز أفضل عروضه في الدوري خلال هذه الفترة. وفي آخر خمس مباريات رسمية، سجل فرانكفورت 17 هدفًا واستقبل 12، وهي حصيلة تعكس قوته الهجومية وهشاشته الدفاعية.

أما نتائج هامبورغ الأخيرة، فلا تبعث على التفاؤل. فقد فاز بمباراة واحدة فقط من آخر أربع مباريات له في الدوري الألماني، فيما كشفت هزائمه أمام لايبزيغ (5-0) وماينز (5-0) وبوروسيا دورتموند (2-0) عن مشكلات كبيرة هجوميًا ودفاعيًا. وكانت نقطته المضيئة الوحيدة الفوز 2-1 على كولن في الجولة الخامسة. ومنحه الفوز 3-0 على إس سي فيرل في كأس ألمانيا بعض الارتياح، لكن هامبورغ استقبل 12 هدفًا في آخر أربع مباريات له بالدوري الألماني وحدها.

آينتراخت فرانكفورت وهامبورغ: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مايو 2026، حين فاز هامبورغ 2-1 على ملعب دويتشه بنك بارك في مباراة بالدوري الألماني. وقبلها، تعادل الفريقان 1-1 في هامبورغ في ديسمبر 2025. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة بينهما، فاز هامبورغ مرتين وفرانكفورت مرتين، وتعادلا مرة واحدة، فيما توزعت الأهداف بينهما بشكل متقارب خلال تلك المباريات.