يستضيف آينتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء 1 ديسيمبر 2026، على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 24 أكتوبر 2026، حين فاز بوروسيا دورتموند على أرضه 1-0 في الدوري الألماني. واتسمت المواجهات السابقة بينهما في الأدوار الإقصائية لهذه البطولة بالتقارب، ومنها مباراة في كأس ألمانيا في أكتوبر 2025 انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا؟

تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت يوم الثلاثاء 1 ديسيمبر 2026.

كأس ألمانيا - 1/8 2 ديسمبر 2026 - 14:45 كومرتسبانك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصتي التذاكر الرسميتين للناديين، آينتراخت فرانكفورت لمشجعي صاحب الأرض وللبيع العام بحسب التوافر، وبوروسيا دورتموند للتذاكر المخصصة لمدرجات الفريق الضيف.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف (مناطق الوقوف الآمن / أقسام الألتراس) : من 20 إلى 30 يورو

: من 20 إلى 30 يورو مدرجات المستوى السفلي / أقسام المقاعد العادية : من 40 إلى 75 يورو

: من 40 إلى 75 يورو المقاعد المميزة / مقاعد المدرج الرئيسي: من 80 إلى 120 يورو فأكثر

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة عبر الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية في المستويين العلوي والسفلي: من 90 إلى 180 يورو

من 90 إلى 180 يورو المقاعد المميزة بمحاذاة الملعب أو القريبة من منطقة كبار الشخصيات: من 200 إلى 400 يورو فأكثر

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند

فاز آينتراخت فرانكفورت في ثلاث من آخر خمس مباريات رسمية خاضها وخسر اثنتين. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-1 على هامبورج في الدوري الألماني يوم 1 نوفمبر. وفي وقت سابق خلال تلك السلسلة، تعرض فرانكفورت لخسارة ثقيلة 6-0 أمام لايبزيج، لكنه رد بالفوز 1-0 على كولن في الدوري. وسجل آينتراخت فرانكفورت 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

حقق بوروسيا دورتموند فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت أحدث نتائجه التعادل 2-2 خارج أرضه مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني. وقبل ذلك، تغلب دورتموند على فيردر بريمن 3-2 في كأس ألمانيا، وفاز 1-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري. وتعادل أيضًا 0-0 مع يونيون برلين. وسجل دورتموند ستة أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 24 أكتوبر 2026، حين فاز بوروسيا دورتموند على أرضه 1-0 في الدوري الألماني. وقبلها، تغلب دورتموند على فرانكفورت 3-2 في مباراة بالدوري في مايو 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز دورتموند ثلاث مرات وفرانكفورت مرة واحدة، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل، وكانت مباراة بالدوري انتهت 3-3 على ملعب دويتشه بنك بارك في يناير 2026. وانتهت مواجهة بينهما في كأس ألمانيا في أكتوبر 2025 بالتعادل 1-1.