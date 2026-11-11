يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق فيردر بريمن يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

شهدت آخر مواجهة بينهما في الدوري، في يناير 2026، مباراة مثيرة وغزيرة الأهداف انتهت بتعادل درامي 3-3 على ملعب فيزر شتاديون. وقبل ذلك التعادل، حقق فرانكفورت فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1 على فيردر بريمن عندما استضافه على ملعب دويتشه بنك بارك في أغسطس 2025.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 5 ديسمبر 2026 - 12:30 كومرتسبانك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

إليكم الخيارات المعتادة لشراء تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكن الشراء مباشرة عبر منصات التذاكر الرسمية لآينتراخت فرانكفورت، المخصصة لجماهيره والتذاكر المطروحة للبيع العام، أو فيردر بريمن، المخصصة لحصة مدرجات الجماهير الضيفة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر مطروحة للبيع العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في الدوري الألماني بحسب شرائها عبر قنوات البيع الرسمية الأولية للناديين أو من سوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف (شتهبلاتس): تتراوح أسعارها عمومًا بين 18 و24 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المدرجات العلوية والزوايا (الفئتان 4 و5): تتراوح أسعارها عادة بين 35 و50 يورو .

تتراوح أسعارها عادة بين . المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب (الفئتان 1 و2): تتراوح أسعارها عمومًا من 50 يورو إلى أكثر من 90 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

مقاعد إعادة البيع في المدرجات العلوية والزوايا: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 70 إلى 95 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . مقاعد إعادة البيع على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية: تتراوح أسعارها بين 180 و275 يورو.

تتراوح أسعارها بين باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من أكثر من 800 يورو.

آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

يدخل آينتراخت فرانكفورت هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على هامبورج في الدوري الألماني، بعد فوزه على الفريق نفسه بنتيجة 3-1 في كأس ألمانيا قبل ذلك بأسبوع. وكانت أسوأ نتائج تلك الفترة خسارته 6-0 أمام لايبزيج. وسجل فرانكفورت عشرة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

كان فيردر بريمن أكثر ثباتًا في الأسابيع الأخيرة، إذ سجل ثلاثة انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه في الدوري الفوز 2-0 خارج أرضه على هوفنهايم، كما تغلب على ماينز 05 بنتيجة 3-2 خارج أرضه. واقتصرت النتائج التي عكّرت تلك الفترة على خروجه من كأس ألمانيا إثر خسارته 3-2 أمام بوروسيا دورتموند، وتعادله 2-2 أمام بادربورن. وسجل فيردر تسعة أهداف واستقبل ستة خلال تلك الفترة.

آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين انتهت مباراتهما على ملعب فيردر بالتعادل 3-3 في الدوري الألماني. وقبلها، فاز فرانكفورت على فيردر 4-1 على ملعب دويتشه بنك بارك في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق فرانكفورت ثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد وفوز واحد لفيردر، وشهدت تلك المباريات 17 هدفًا للفريقين.