التقى الناديان سابقًا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2002-03، وانتهت المباراتان بالتعادل 3-3 في أثينا و2-2 على ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل ريال مدريد المباراة بمستوى متذبذب، بعد هزيمتين محليتين مؤخرًا أمام ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، رغم فوزه 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة آيك أثينا وريال مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة آيك أثينا وريال مدريد على ملعب ألوين أرينا في أثينا، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 12:45 Allwyn Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة آيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة آيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي للنادي وتيكت ماستر اليونان: يعتمد آيك أثينا على تيكت ماستر اليونان شريكًا رئيسيًا معتمدًا لبيع تذاكر مبارياته على أرضه في ملعب ألوين أرينا (أوباب أرينا). ويمكن شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي آيك أثينا أو منصة تيكت ماستر هيلاس الرسمية.

مركز الاتصال الرسمي: يوفر آيك أثينا وتيكت ماستر مركزًا هاتفيًا مخصصًا لحجز تذاكر المباريات.

مدرج الفريق الضيف: يتعين على مشجعي ريال مدريد المسافرين الحصول على تذاكرهم حصريًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية للنادي ونظام تخصيص التذاكر الخاص به.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تتفاوت أسعار تذاكر مباراة آيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تفاوتًا كبيرًا، بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو أسواق إعادة البيع، في ظل الطلب الهائل عليها.

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية: تتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين 30 و100 يورو عبر آيك أثينا أو تيكت ماستر اليونان، بحسب مستوى المدرج والقطاع المحدد في ملعب ألوين أرينا.

المقاعد المميزة ومقاعد كبار الشخصيات: تبدأ تكلفة باقات الضيافة الرسمية أو الباقات المميزة الأعلى فئة عبر النادي عمومًا من 150 إلى 350 يورو فأكثر ، بحسب المزايا المتاحة داخل الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ الأسعار المعروضة من نحو 290 إلى 400 يورو للمدرجات العلوية التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

مقاعد المدرجات السفلية والمقاعد المميزة المعاد بيعها: تتراوح الأسعار في المتوسط غالبًا بين 600 وأكثر من 1,300 يورو ، بحسب قرب المقعد من أرض الملعب والزيادة العامة على الأسعار في السوق.

آيك أثينا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آيك أثينا وريال مدريد

يدخل آيك أثينا المباراة بحالة جيدة، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات وتعادل في الأخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه 1-2 على إن إف سي فولوس في الدوري الممتاز، كما حقق فوزًا كبيرًا 8-1 على بانسيرايكوس في الكأس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل 16 هدفًا واستقبل 4 أهداف فقط، ومن بينها فوزه 1-0 على لاسك في دوري أبطال أوروبا.

أما نتائج ريال مدريد الأخيرة فكانت أكثر تذبذبًا. فقد فاز فريق مورينيو في ثلاث من آخر خمس مباريات، لكن خسارتيه أمام ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كشفتا عن نقاط ضعف لديه. وانتهت آخر مبارياته بالهزيمة 2-1 أمام أتلتيكو، رغم فوزه 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا وتسجيله أربعة أهداف في شباك رايو فاييكانو. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل 10 أهداف واستقبل 6.

آيك أثينا ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

سجل المواجهات المباشرة بين الناديين محدود، لكنه لا يُنسى. فقد جاءت المواجهتان الوحيدتان المسجلتان بينهما في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2002-03، وانتهتا بالتعادل. تعادل ريال مدريد 3-3 في أثينا و2-2 على ملعب برنابيو، ما يعني أن أيًا من الفريقين لم يسبق له الفوز على الآخر في المسابقات الأوروبية. وتساوى الفريقان في عدد الأهداف المسجلة خلال المباراتين.