يستضيف لايبزيج فريق ماينز 05 يوم الأحد، 6 ديسمبر 2026، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

شكّلت المواجهات الأخيرة بين الفريقين صعوبة للايبزيج على ملعب ريد بول أرينا، حيث حقق ماينز فوزًا بفارق ضئيل بنتيجة 2-1 في آخر لقاء بينهما يوم 31 يناير 2026. ونجح ماينز في تجنب الهزيمة خلال زياراته الثلاث الأخيرة إلى لايبزيج قبل هذه المباراة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة لايبزيج وماينز 05، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لايبزيج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة لايبزيج وماينز 05 على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج يوم الأحد، 6 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 12 5 ديسمبر 2026 - 09:30 ريد بول أرينا، لايبزيج

كيف تشتري تذاكر مباراة لايبزيج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

إليك الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مباراة لايبزيج وماينز 05 في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: تُطرح التذاكر أولًا مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية للايبزيج، مع إعطاء الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرحها للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لايبزيج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لايبزيج وماينز 05 في الدوري الألماني بحسب شرائها عبر قنوات البيع الأولي الرسمية للنادي أو عبر سوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الوقوف (Stehplatz / جهة المشجعين): تبدأ من نحو 15 يورو.

تبدأ من نحو مقاعد الفئة الخامسة (الزوايا العلوية / المدرجات المرتفعة): نحو 33 إلى 39 يورو.

نحو مقاعد الفئة الرابعة (وسط المدرج العلوي / الإطلالات الجانبية): نحو 39 إلى 47 يورو.

نحو مقاعد الفئة الثالثة (المدرجات السفلية / الوسطى والزوايا): نحو 43 إلى 54 يورو.

نحو مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة (وسط المدرجات السفلية / المدرجات الرئيسية): من 60 يورو إلى أكثر من 80 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولي للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

تذاكر الوقوف / المقاعد المعاد بيعها بأسعار اقتصادية: تبدأ عادةً من نحو 55 إلى 75 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد المعاد بيعها من الفئتين الثانية والثالثة (الإطلالات العلوية والجانبية): تتراوح عمومًا بين 80 و150 يورو .

تتراوح عمومًا بين . المقاعد المعاد بيعها من الفئة الأولى والمقاعد المميزة على الجانب الطويل من الملعب: تتراوح أسعارها غالبًا بين 180 و300 يورو فأكثر .

تتراوح أسعارها غالبًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة المميزة المعاد بيعها: قد تتجاوز أسعارها 300 إلى 500 يورو فأكثر.

لايبزيج ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لايبزيج وماينز 05

يدخل لايبزيج هذه المباراة بعدما فاز في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارته 3-2 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد تغلب على شالكه 04 بنتيجة 2-0 خارج أرضه في الدوري الألماني، وإلفيرسبيرج بنتيجة 4-0 على أرضه. وسجل لايبزيج 12 هدفًا واستقبل 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

لم يحقق ماينز سوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة. وخسر مباراته الأخيرة على أرضه أمام إلفيرسبيرج بنتيجة 4-1 في الدوري الألماني، كما خسر أمام فيردر بريمن بنتيجة 3-2 وباير ليفركوزن بنتيجة 4-3 خلال تلك الفترة. وكان فوزه 1-0 على شالكه 04 خارج أرضه نتيجته الإيجابية الوحيدة. وسجل ماينز ثمانية أهداف واستقبل 14 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

لايبزيج ضد ماينز 05: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 31 يناير 2026، حين فاز ماينز 2-1 على ملعب ريد بول أرينا في الدوري الألماني. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ماينز بثلاث مباريات ولايبزيج بمباراة واحدة، بينما انتهت مباراة بالتعادل. ولم ينجح لايبزيج في الفوز على ماينز على أرضه خلال آخر ثلاث مواجهات بينهما على ملعب ريد بول أرينا.