يستضيف آرسنال بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

جرت أحدث مواجهاتهما الرسمية في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015، حين فاز آرسنال 2-0 على ملعب الإمارات في نوفمبر 2014. والتقى الفريقان مجددًا في مباراة ودية تحضيرية للموسم في أغسطس 2026، حسمها بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 بعد مواجهة شهدت خمسة أهداف.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر منصة آرسنال الرسمية للتذاكر إذا كنتم من أعضاء النادي، أو عبر بوابة بوروسيا دورتموند الرسمية للتذاكر للحصول على التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو سوق إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عمومًا بين 45 و120 يورو بحسب مستوى المدرجات وفئة المقاعد، لكن بيعها يقتصر حصريًا على أعضاء النادي ويخضع للقرعة أو مدى توافرها.

تتراوح عمومًا بين بحسب مستوى المدرجات وفئة المقاعد، لكن بيعها يقتصر حصريًا على أعضاء النادي ويخضع للقرعة أو مدى توافرها. مقاعد النادي وباقات الضيافة: تبدأ من نحو 345 يورو وقد تتجاوز 1,150 يورو بحسب مزايا الطعام وصالات الاستقبال المشمولة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأصلية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي وخلف المرميين: تبدأ من نحو 175 إلى 260 يورو للمقاعد ذات الإطلالة من المدرج العلوي أو خلف المرميين.

تبدأ من نحو للمقاعد ذات الإطلالة من المدرج العلوي أو خلف المرميين. المقاعد الجانبية والمقاعد المميزة في السوق المفتوحة: تتراوح بين 310 و600 يورو أو أكثر بحسب الطلب.

تتراوح بين بحسب الطلب. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والمقصورات التنفيذية: يبلغ متوسط أسعار تذاكر الضيافة والمقصورات المميزة في سوق إعادة البيع غالبًا من 800 إلى أكثر من 1,500 يورو.

آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آرسنال وبوروسيا دورتموند مؤخرًا

فاز آرسنال بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات وخسر واحدة. وكانت أحدث مبارياته تعادلًا بنتيجة 2-2 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وقبلها تغلب على ليل 3-0 على أرضه في المسابقة نفسها. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة بنتيجة 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر. وسجل آرسنال تسعة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

فاز بوروسيا دورتموند في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في اثنتين وخسر واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 خارج أرضه على ساباه إف كيه في دوري أبطال أوروبا، لينهي سلسلة بلا انتصارات تضمنت التعادل 0-0 خارج أرضه أمام يونيون برلين والخسارة 1-0 أمام بودو/غليمت. وسجل دورتموند ستة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

آرسنال وبوروسيا دورتموند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة رسمية بين الناديين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015، حين فاز آرسنال 2-0 على ملعب الإمارات في نوفمبر 2014. والتقى الفريقان أيضًا في مباراة ودية تحضيرية للموسم في أغسطس 2026، فاز فيها بوروسيا دورتموند 3-2. وفي آخر خمس مواجهات رسمية مسجلة بينهما، فاز آرسنال مرتين، وفاز دورتموند مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.