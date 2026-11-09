يواجه الوصل الاتحاد في مباراة مرتقبة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة. وتُقام المواجهة على ملعب زعبيل في دبي، لتشهد الإمارات كرة قدم قارية على أعلى مستوى.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تفاصيل المباراة وأسعار التذاكر. تابع القراءة لتعرف كيف تحجز تذكرتك الآن وتساند فريقك المفضل من المدرجات.

متى تبدأ مباراة الوصل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تبدأ مباراة الوصل والاتحاد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية يوم الإثنين 7 ديسمبر 2026، على ملعب زعبيل في دبي.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 6 7 ديسمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الوصل والاتحاد؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة بلاتينيوم ليست. ويُنصح المشجعون دائمًا بمراجعة القنوات الرسمية أولًا لمعرفة التذاكر المخصصة للبيع المسبق والبيع العام قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرتك لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة لها على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوصل والاتحاد؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين المسافرين والجماهير المحلية على حد سواء. وعند الشراء عبر قنوات النادي الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 30 ريالًا سعوديًا، وتتراوح عمومًا حتى 150 ريالًا سعوديًا لمقاعد المدرجات السفلية.

أما على منصات إعادة البيع مثل Grintahub، فتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 60 ريالًا سعوديًا. والشراء مبكرًا هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الوصـل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الوصل والاتحاد

حقق الوصل فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين. وفي المباراة التي سبقتها، تغلب على القوة الجوية 4-3 في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حقق فوزًا خارج أرضه على بني ياس 2-0. وسجل الوصل تسعة أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا خلال المباريات الخمس.

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه 4-1 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تغلب على الاتفاق 4-1 والدرعية 2-0 في الدوري السعودي للمحترفين، وفاز خارج أرضه على نفتشي فرغانة 2-1 في المنافسات القارية. وسجل الاتحاد تسعة أهداف واستقبل عشرة أهداف خلال المباريات الخمس.

الوصـل والاتحاد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين الوصل والاتحاد. وستُضاف المزيد من التفاصيل عند تأكيد السجلات.