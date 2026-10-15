تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية، فيما تستعد النمسا لاستضافة جمهورية أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس. ويتنافس المنتخبان الأوروبيان على نقاط مهمة للصعود في مرحلة مجموعات تشهد منافسة قوية.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل المهمة بشأن مواعيد المباراة وفئات أسعار التذاكر والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة النمسا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني؟

تواجه النمسا أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس، على أن يُؤكَّد موعد انطلاق المباراة رسميًا في جداول المباريات المحلية لديكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر شريك التذاكر الرسمي للاتحاد النمساوي لكرة القدم، OETicket، الذي يتولى بيع التذاكر الاعتيادية للجمهور لمباريات المنتخب الدولية على أرضه. ويُنصح المشجعون بالتسجيل مبكرًا في المنصة للحصول على مقاعد ضمن الفئات الاعتيادية فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المتاحة عبر القناة الرسمية بالكامل، أو لم تعد مقاعد قطاعات معينة متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو عندما تنفد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تبدأ أسعار التذاكر الاعتيادية للمباراة الواحدة على منصة التذاكر الرسمية من 48 يورو للمقاعد ضمن فئات الدخول العام الاعتيادية في ملعب رايفايزن أرينا.

أما الأسعار الأولية على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو فتبدأ من نحو 269 يورو عند نفاد التذاكر الاعتيادية المتاحة عبر القناة الرسمية.

النمسا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النمسا وأيرلندا مؤخرًا

تخوض النمسا هذه المباراة بسجل متباين في الفترة الأخيرة، إذ فازت في مباراتين من آخر خمس مباريات، وتعادلت في واحدة وخسرت اثنتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام إسبانيا في كأس العالم، كما خسرت 2-0 أمام الأرجنتين خلال مرحلة المجموعات. وكان أبرز ما حققته في تلك الفترة الفوز 3-1 على الأردن، وأظهرت قدرتها على الصمود في التعادل 3-3 مع الجزائر، وهي مباراة شهدت ستة أهداف وأبرزت خطورتها الهجومية وضعفها الدفاعي في آن واحد.

وتُظهر نتائج أيرلندا في آخر خمس مباريات مستوى أكثر استقرارًا. فقد حقق فريق هالجريمسون فوزين وتعادلين وتلقى خسارة واحدة خلال تلك الفترة، وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 مع كندا في مباراة ودية قبل البطولة. ويبرز الفوز 5-0 على جرينادا بوصفه الأداء الأكثر حسمًا للفريق، فيما يعكس التعادل السلبي مع مقدونيا الشمالية والفوز بفارق ضئيل 1-0 على قطر صعوبة اختراق دفاعه.

النمسا ضد أيرلندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

يتسم سجل المواجهات المباشرة الأخيرة بين المنتخبين بالتقارب. وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 في دبلن خلال تصفيات كأس العالم في يونيو 2017، وهي نتيجة عكست شدة التنافس بينهما. وفي آخر أربع مواجهات، لم يفرض أي منهما تفوقه، إذ حققت النمسا فوزًا واحدًا، وحققت أيرلندا فوزًا واحدًا، وانتهت مباراتان بالتعادل. وتوزعت الأهداف بينهما بصورة متقاربة خلال تلك المواجهات، ما يؤكد أن لقاءاتهما نادرًا ما تنتهي بفارق مريح.