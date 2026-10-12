تقدم الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة، إذ يستعد النصر السعودي لاستضافة نيفتشي فرغانة، بطل أوزبكستان، على ملعب الأول بارك في الرياض.

بعد جولة افتتاحية حافلة، يسعى كريستيانو رونالدو والنصر إلى العودة بقوة على أرضهما. ويأتي نيفتشي إلى الرياض بانضباط تكتيكي، ما يمهد لمواجهة يصعب التنبؤ بنتيجتها في المنافسة القارية.

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متى تنطلق مباراة النصر ونيفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لمباراة النصر ونيفتشي فارغونا غير متاحة حاليًا. عُد قبل موعد انطلاق المباراة للاطلاع على التفاصيل المؤكدة بشأن القناة الناقلة والبث المباشر في منطقتك.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة النصر ونيفتشي؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة الفريق المضيف Webook.com. ويمكن للمشجعين التسجيل وشراء تذاكر الدخول العامة من البوابة الرسمية بمجرد بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى GrintaHub. وتتيح منصة إعادة البيع هذه للمشجعين شراء المقاعد بأمان بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ونيفتشي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العامة العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا، فيما تقع المقاعد الأعلى فئة والأقرب إلى الملعب ضمن شرائح سعرية أعلى.

وعلى منصات إعادة البيع مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد ومستوى الطلب في وقت الشراء.

النصر ضد نيفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر ونيفتشي فارغونا

يدخل النصر المباراة بسجل متفاوت في مبارياته الخمس الأخيرة، حقق خلالها فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي أثقل هزيمة له هذا الموسم. وقبلها، تعادل 1-1 مع الخليج في دوري المحترفين السعودي وفاز 2-1 على أبها. وسجل النصر سبعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس هشاشة الدفاع التي يتعين على بوستيكوجلو معالجتها.

يقدم نيفتشي فارغونا أداءً قويًا، إذ فاز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على لوكوموتيف طشقند في الدوري الأوزبكي، كما تغلب 1-0 على القوة الجوية في مباراته السابقة بدوري أبطال آسيا. وجاءت خسارته الوحيدة خلال هذه الفترة بنتيجة ثقيلة، 6-2 أمام ناساف قرشي، لكنه رد عليها منذ ذلك الحين بانتصارين متتاليين. وسجل سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال المباريات الخمس.

النصر ضد نيفتشي فارغونا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهات سابقة بين النصر ونيفتشي فارغونا. وستكون هذه أول مواجهة بين الناديين.







