تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة في غرب القارة، يستضيف فيها القادسية السعودي، صاحب الطموحات الكبيرة، السد بطل قطر على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

قطع القادسية خطوات كبيرة للمنافسة على أعلى مستوى قاري، وشكّل فريقًا يضم كوكبة من النجوم يطمح إلى حصد اللقب. في المقابل، يدخل السد المواجهة بإرث آسيوي يمتد لعقود وخبرة في التتويج بالبطولات، ما يمهّد لصراع تكتيكي رفيع المستوى.

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متى تبدأ مباراة النصر والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية بشأن بث مباراة النصر والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها وتفاصيل الملعب مع اقتراب موعد المباراة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 15:15

من أين تشتري تذاكر مباراة القادسية والسد؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة التذاكر الرئيسية ويبوك. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر البوابة الرسمية بمجرد بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن غرينتا هب خيارك التالي. وتوفّر منصة إعادة البيع خيارات للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القناة الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والسد؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا، فيما تصل أسعار فئات المقاعد المميزة الأقرب إلى أرض الملعب إلى مستويات أعلى.

وعلى منصات إعادة البيع مثل غرينتا هب، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب اختيار المقعد وحجم الطلب يوم المباراة.

النصر ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والوصل

يدخل النصر المباراة بعد نتائج متباينة في مبارياته الخمس الأخيرة، حقق خلالها انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت تلك أقسى نتيجة له خلال هذه الفترة. وسجّل النصر سبعة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته على صناعة الفرص ومعاناته في الحفاظ على استقراره الدفاعي. ويُظهر فوزاه في الدوري السعودي للمحترفين، وكلاهما بنتيجة 2-1، قدرته على تحقيق الانتصارات بصعوبة محليًا.

ويخوض الوصل المواجهة بعد أن حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. فقد تغلّب على خورفكان 5-2، وفاز خارج أرضه على كلباء 3-0، لكنه خسر مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2-1 أمام القادسية. وسجّل الفريق الإماراتي 11 هدفًا واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس حصيلة هجومية إيجابية، وإن افتقرت إلى الثبات.

النصر ضد الوصل: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا 2 في أبريل 2026، حين فاز النصر على الوصل 4-0. وقبلها، حقق النصر فوزًا على أرضه بنتيجة 4-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة في فبراير 2025. وفي المواجهات الأربع المسجلة بينهما، فاز النصر ثلاث مرات مقابل فوز واحد للوصل، وسجّل الفريق السعودي 11 هدفًا واستقبل هدفين فقط خلالها.



