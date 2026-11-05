يستضيف النصر نظيره الشباب يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 7 مايو 2026، حقق النصر فوزًا مثيرًا خارج أرضه بنتيجة 4-2، بفضل أداء مميز من جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو. وسيسعى الشباب إلى تغيير مسار المواجهات بين الفريقين عندما يلتقيان مجددًا، بعدما واجه صعوبة في الحد من خطورة هجوم النصر باستمرار خلال المباريات الأخيرة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة النصر والشباب، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة النصر والشباب على ملعب الأول بارك في الرياض يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 الأول بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

استنادًا إلى تفاصيل بيع تذاكر المباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية أو الموقع الإلكتروني لنادي النصر، للمباريات التي يستضيفها ملعب الأول بارك.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل Grintahub. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / المدرجات العلوية خلف المرميين: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 30 إلى 75 ريالًا سعوديًا .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المقاعد في المدرجات المتوسطة وعلى جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 90 و250 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . الفئة الأولى / المقاعد المميزة في المدرجات السفلية: تتراوح أسعارها عادةً بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح أسعارها عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 1,500 ريال سعودي فأكثر، بحسب خدمات الطعام الحصرية وإمكانية دخول الصالات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل Grintahub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المدرجات العلوية / خلف المرميين: تبدأ الأسعار من نحو 70 إلى 230 ريالًا سعوديًا ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للقطاع.

تبدأ الأسعار من نحو ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للقطاع. إعادة بيع مقاعد المدرجات السفلية على جانبي الملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين 300 و870 ريالًا سعوديًا .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . إعادة بيع تذاكر صالات كبار الشخصيات والضيافة المميزة: تبدأ الأسعار من نحو 1,450 إلى 2,200 ريال سعودي فأكثر.

النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والشباب

يدخل النصر هذه المباراة بعدما فاز بأربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وكانت خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة بنتيجة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة في سبتمبر الماضي. وفي الدوري السعودي للمحترفين وحده، فاز بآخر أربع مباريات، منها انتصاره 3-0 على الدرعية و1-0 على نيوم، قبل أن يتغلب على الفيصلي 3-1 في مباراته الأخيرة. وسجل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ما يعكس خطورته الهجومية المستمرة تحت قيادة بوستيكوجلو.

أما نتائج الشباب الأخيرة فتباينت؛ إذ حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، وكان آخر ظهور له فوزًا خارج أرضه على الفتح بنتيجة 3-1. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع الفيصلي وفاز 3-0 على التعاون، لكن تعادله السلبي مع الفيحاء وخسارته 2-1 أمام الخلود في وقت سابق من تلك السلسلة يبرزان تذبذبًا في المستوى سيسعى ليتش إلى معالجته.

النصر والشباب: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين تغلب النصر على الشباب بنتيجة 4-2 على أرض الشباب في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين. وفاز النصر بثلاث من آخر خمس مواجهات بين الناديين، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، وسجل 14 هدفًا في تلك المباريات مقابل تسعة أهداف للشباب. ويصب سجل المواجهات المباشرة في مصلحة النصر، صاحب الأرض في المباراة المقبلة، الذي أثبت أنه خصم يصعب التغلب عليه في هذه المواجهة بصرف النظر عن الملعب.