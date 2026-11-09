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دوري أبطال آسيا النخبة
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Book Al Nassr FC vs Al-Sadd Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة النصر والسد: أسعار التذاكر في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومعلومات المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر
السد

يواجه النصر السد في دوري أبطال آسيا للنخبة. إليك كيفية الحصول على تذاكرك.

يستضيف النصر السد في مواجهة مرتقبة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026. وتُقام المباراة على ملعب الأول بارك الشهير في الرياض.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تفاصيل المباراة وأسعار التذاكر. تابع القراءة لمعرفة كيفية حجز تذكرتك الآن ومساندة فريقك المفضل من المدرجات.

متى تنطلق مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

يستضيف النصر السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن تُؤكد تفاصيل موعد انطلاق المباراة وملعبها مع اقتراب موعد اللقاء.

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دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النصر والسد؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل المنصة المخصصة للأول بارك. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق أولًا من القنوات الرسمية مع إتاحة دفعات التذاكر قبل يوم المباراة.

وإذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع جرينتاهب. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرة هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة على جرينتاهب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والسد؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 35 ريالًا سعوديًا، وتتراوح عمومًا حتى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

أما في سوق إعادة البيع، مثل منصة جرينتاهب، فتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 80 ريالًا سعوديًا. والمبادرة بالحجز هي أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والسد مؤخرًا

فاز النصر في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، مسجلًا 18 هدفًا ومستقبلًا ثمانية أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز على باختاكور طشقند 6-2 في دوري الأبطال، وقبلها تغلب على الخلود 5-3 في الدوري. وسبق ذلك انتصارات على الفيصلي ونيوم ونفتشي فرغانة، ما يعكس استمرارية أدائه الهجومي في البطولتين.

أما السد، فحقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-4 أمام الريان في دوري النجوم يوم 8 نوفمبر، كما تعادل 0-0 مع الأهلي في دوري الأبطال يوم 2 نوفمبر. وتشمل نتائجه السابقة الفوز على الشمال 4-1 والتعادل أمام القادسية، وقد سجل الفريق تسعة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

النصر

النصر - المستوى

نيفتشي
ف3-1
نيوم
ف1-0
الفيصلي
ف1-3
الخلود
ف5-3
باختاكور
ف2-6
الهدف المسجل (المستقبل)
18/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
السد

السد - المستوى

SHA
ف0-4
القادسية
ت1-1
الشمال
ف4-1
الأهلي
ت0-0
الريان
خ3-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

النصر ضد السد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في ديسمبر 2024، حين فاز السد على النصر 2-1 على هذا الملعب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في هذه البطولة، فاز النصر مرتين والسد مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس تقارب مستوى الفريقين في تلك اللقاءات. وتشمل المواجهات السابقة فوز النصر 3-1 في أبريل 2021 وتعادله 2-2 على أرضه في فبراير 2020.

وجهاً لوجه

النصرتعادلالسد
2
2
1
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السد
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السد
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السد
السد
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النصر
1
انتهت
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النصر
النصر
2
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السد
2
انتهت
9الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

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