تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية عندما تستضيف النرويج منتخب ويلز على ملعب أوليفال في أوسلو. ويدخل المنتخبان الأوروبيان المباراة عازمين على حصد نقاط مهمة لتعزيز موقعيهما في ترتيب المجموعة.

GOAL يقدم لكم جميع المعلومات الرسمية عن المباراة، وتفاصيل أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة النرويج وويلز في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى A؟

تُقام مباراة النرويج وويلز على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن تؤكد الجهة الناقلة في منطقتكم موعد انطلاقها الدقيق.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 أولِّيفال

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة بصورة أساسية عبر الشريك الرسمي للاتحاد النرويجي لكرة القدم لبيع التذاكر، Ticketmaster Norway، الذي يتولى المبيعات الأولية للجمهور لمباريات المنتخب على أرضه في أوسلو. وينبغي للمشجعين التسجيل في المنصة والشراء مبكرًا بمجرد طرح التذاكر المخصصة للبيع العام.

إذا نفدت التذاكر من البيع الأولي أو لم تعد المقاعد العادية متاحة على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل StubHub عند نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة التذاكر الرسمية من نحو 40 إلى 50 يورو لمقاعد الدخول العام خلف المرميين في ملعب أوليفال.

وعند نفاد التذاكر العادية المطروحة للبيع الأولي، تبدأ أسعار الدخول على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 161 يورو.

النرويج ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النرويج وويلز

تدخل النرويج المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت آخر نتائجها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت فوزين متتاليين في الأدوار الإقصائية على البرازيل 2-1 وساحل العاج 2-1، بعد خسارة ثقيلة 4-1 أمام فرنسا في دور المجموعات. وافتتحت النرويج سلسلة المباريات الخمس هذه بفوز 3-2 على السنغال.

حققت ويلز فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها 11 هدفًا واستقبلت ثمانية. وكانت آخر مبارياتها خسارة ودية 2-1 أمام رومانيا في يونيو. وقبلها، تعادلت 1-1 مع كل من غانا وأيرلندا الشمالية، وخسرت أمام البوسنة والهرسك بمجموع المباراتين في تصفيات كأس العالم. وجاء فوزها الوحيد خلال هذه السلسلة على مقدونيا الشمالية بنتيجة 7-1 في نوفمبر 2025.

النرويج ضد ويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2011، حين فازت ويلز 4-1 على ملعب كارديف سيتي في مباراة ودية. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، فازت ويلز مرتين والنرويج مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. ويتسم سجل المواجهات المباشرة بالتقارب، ولم تتمكن النرويج من الفوز على ويلز في أي من المواجهات الأربع الأخيرة.



