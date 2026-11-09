تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية باستضافة النرويج لويلز على ملعب أوليفال في أوسلو. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المباراة عازمين على حصد نقاط مهمة لتعزيز موقعيهما في المجموعة.

جول يقدم لكم جميع المعلومات الرسمية عن المباراة، وتفاصيل أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة النرويج وويلز في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة النرويج وويلز على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها الدقيق عبر الجهة الناقلة في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 أولِّيفال

من أين تشتري تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة أساسًا عبر «تيكت ماستر النرويج»، شريك الاتحاد النرويجي لكرة القدم الرسمي لبيع التذاكر، الذي يتولى المبيعات الأولية للجمهور في المباريات المقامة على أرض المنتخب في أوسلو. وينبغي للمشجعين التسجيل على المنصة والشراء مبكرًا بمجرد طرح التذاكر المخصصة للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من المبيعات الأولية أو لم تعد المقاعد العادية متاحة على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل StubHub في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة البيع الرسمية من نحو 40 إلى 50 يورو للمقاعد المخصصة للجمهور خلف المرميين في ملعب أوليفال.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 161 يورو عند نفاد التذاكر العادية من المبيعات الأولية.

النرويج ضد ويلز في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النرويج وويلز مؤخرًا

تدخل النرويج هذه المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتلقي هزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت أحدث نتائجها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، فازت في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية، على البرازيل 2-1 وساحل العاج 2-1، بعد خسارة ثقيلة 4-1 أمام فرنسا في دور المجموعات. وبدأت النرويج هذه السلسلة المكونة من خمس مباريات بالفوز 3-2 على السنغال.

حققت ويلز فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها 11 هدفًا واستقبلت ثمانية. وكانت أحدث مبارياتها خسارة ودية 2-1 أمام رومانيا في يونيو. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع كل من غانا وأيرلندا الشمالية، وخسرت بمجموع المباراتين أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم. وجاء فوزها الوحيد خلال هذه السلسلة على مقدونيا الشمالية بنتيجة 7-1 في نوفمبر 2025.

النرويج ضد ويلز: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2011، حين فازت ويلز 4-1 على ملعب كارديف سيتي في مباراة ودية. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، فازت ويلز مرتين والنرويج مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. ويشهد سجل المواجهات المباشرة تنافسًا متقاربًا، إذ لم تفز النرويج على ويلز في أي من آخر أربع مواجهات بينهما.